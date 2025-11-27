Viernes Negro: ¿Cómo funcionan las garantías y devoluciones en República Dominicana?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Este 28 de noviembre se celebra el Viernes Negro, una de las fechas más comerciales en República Dominicana y otros países. Muchos consumidores salen con la intención de aprovechar las ofertas, pero en ocasiones terminan adquiriendo artículos que luego requieren cambios o devoluciones.

El periódico HOY conversó con Altagracia Paulino, directora de la Organización Nacional de Protección al Consumidor (ONPECO) y exdirectora de Pro Consumidor, quien explicó cómo funcionan las políticas de devolución y garantía en las tiendas dominicanas, las obligaciones de los comercios y los derechos de los clientes, además de ofrecer algunas recomendaciones.

Paulino señaló que “es importante que el consumidor, el usuario que vaya a aprovechar las ofertas del Black Friday se cerciore justamente de la política de devolución porque normalmente en este país se le niega el derecho al retracto al consumidor, aunque existe una resolución de consumidor que se emitió cuando yo era directora”, explicó.

Sobre esa resolución, indicó que se refiere a las notas de crédito, que es lo que otorga la tienda cuando el cliente se retracta de una compra. Señaló que estas situaciones ocurren cuando el consumidor “ya sea porque tú tienes otra en tu casa parecida, porque no lo necesitabas y la compraste de manera compulsiva, porque no te no reparaste que tenía algo parecido”, y aclaró que en esos casos no se devuelve el dinero, sino que se entrega una nota de crédito. Antes, estas notas vencían a los 30 o 45 días.

Paulino explicó que, tras la resolución emitida por Pro Consumidor, en 14 días te deben devolver el dinero, y que en 30 días, si han cobrado el ITEBI, te dan el monto sin descontarte lo que cobraron de ITEBI. Agregó que las notas de crédito tienen una duración de 365 días.

“Eso fue lo más que logramos porque se negaban, se negaban a reconocer el derecho que tiene la gente a que se le devuelva su dinero”, dijo Paulino.

¿Qué deben hacer los compradores?

Paulino recomendó que los consumidores exijan su factura y su tarjeta de garantía, y que incluso tomen una foto de la factura, ya que la tinta suele borrarse con facilidad.

Además, instó a no hacer compras compulsivas, sino a pensar antes de adquirir un producto: comprar con la razón y no con la emoción, recordando que la publicidad suele trabajar precisamente las emociones para incentivar el consumo.

Señaló también que las tiendas deben tener la responsabilidad social de que si un producto no funciona al cliente en sus casas, arreglarlos.

Finalmente, recordó que “aquí en términos de legalidad, los consumidores están protegidos en el artículo 53 de la Constitución, la ley 358/05 de protección al consumidor, pero la gente tiene que hacer usarla más, sobre todo en estos días así”.