¿Quién es Vince Zampella, pionero de los videojuegos detrás de Call of Duty?

Vince Zampella, uno de los creadores de videojuegos superventas como Call of Duty, falleció a los 55 años.

La compañía de videojuegos Electronic Arts anunció el fallecimiento de Zampella el domingo. La compañía no reveló la causa de su muerte.

En 2010, Zampella fundó Respawn Entertainment, una subsidiaria de EA, y también fue director ejecutivo del desarrollador de videojuegos Infinity Ward, el estudio detrás de la exitosa franquicia Call of Duty .

Un portavoz de Electronic Arts dijo en un comunicado el lunes que la influencia de Zampella en la industria de los videojuegos fue "profunda y de largo alcance".

«Amigo, colega, líder y creador visionario, su obra contribuyó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno e inspiró a millones de jugadores y desarrolladores de todo el mundo», afirma el comunicado.

«Su legado seguirá influyendo en la creación de videojuegos y la conexión entre los jugadores durante generaciones».

Uno de los mayores logros de Zampella fue la creación de la franquicia Call of Duty, que ha vendido más de 500 millones de juegos en todo el mundo.

Versiones posteriores se han adentrado en la guerra moderna y Paramount Pictures está produciendo una película de acción real basada en el juego.

En los últimos años, Zampella estuvo al mando de la creación de los videojuegos de acción y aventuras Star Wars Jedi: Fallen Order y Star Wars Jedi: Survivor.

Geoff Keighley, periodista de videojuegos y cocreador de The Game Awards, dijo que se sorprendió al enterarse de la repentina muerte de Zampella.

“Vince era una persona extraordinaria: un jugador de corazón, pero también un ejecutivo visionario con una capacidad excepcional para reconocer el talento y dar a la gente la libertad y la confianza necesarias para crear algo verdaderamente grandioso”, escribió Keighley en redes sociales el lunes.

“Y aunque creó algunos de los juegos más influyentes de nuestra época, siempre sentí que aún le quedaba su mejor juego por delante. Es desgarrador que nunca podamos jugarlo”.