Violencia escolar: Acoso se desplaza de adolescentes a niños de 9 a 14 años

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La violencia escolar continúa mostrando un rostro cada vez más preocupante en el país.

Durante el Segundo Panel sobre Conflictividad y Acoso Escolar, organizado por el Centro Profesional Psicólogos Unidos, expertos alertaron que este fenómeno está afectando a estudiantes cada vez más jóvenes, desplazándose de adolescentes de 15 a 18 años hacia niños de entre 9 y 14 años.

A pesar de los esfuerzos institucionales, como la promoción de la cultura de paz, la mediación entre pares y las mesas de diálogo, el problema no ha sido contenido. Por el contrario, ha evolucionado de agresiones verbales y acoso a situaciones de mayor gravedad, incluyendo la presencia de armas en entornos escolares.

Datos del Ministerio de Educación reflejan la magnitud de esta realidad. Entre agosto y diciembre de 2025 se registraron 17,059 casos de acoso escolar, 29,331 agresiones físicas y 47,487 episodios de maltrato verbal, cifras que evidencian el impacto directo de esta problemática en la seguridad y el bienestar estudiantil.

La actividad se desarrolló en el marco del Día Internacional contra el Bullying, como parte de un programa de acciones educativas orientadas a prevenir la violencia y proteger la salud mental de los estudiantes.

Durante su intervención, el presidente fundador del Centro Profesional Psicólogos Unidos, Luis Vergés, sostuvo que el dolor causado por el bullying debe transformarse en una enseñanza. “No puede quedarse como una herida, sino convertirse en una oportunidad de aprendizaje”, expresó, al tiempo que insistió en la importancia de garantizar que los niños víctimas de acoso no vean interrumpido su desarrollo.

El evento reunió a representantes del ámbito educativo y de la salud, entre ellos Divina García, directora nacional del Departamento de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación, y la doctora Mónica Carrión, del Ministerio de Salud Pública, bajo la moderación de la psicóloga Marisol Ivonne Guzmán.

Más sobre el evento

La jornada se realizó el 9 de abril en el Salón Oval de la Universidad Católica Santo Domingo, con la participación de estudiantes de psicología e invitados especiales. Como parte del acto, el niño Luis Eugenio Vergés Cerda leyó un mensaje de paz, enfocado en promover el respeto, la empatía y la convivencia armoniosa desde las aulas.