Violencia Feminicida: Un fenómeno estancado

La violencia contra las mujeres y niñas afecta a una de cada tres mujeres. Constituye una emergencia mundial de derechos humanos de la cual la República Dominicana no escapa.

Y los datos que presenta la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), a través del Observatorio Político Dominicano (OPD) lo demuestran.

Según los resultados del estudio “Feminicidios en República Dominicana: radiografía de la violencia feminicida 2016–2024”, en esos ochos años se registraron 706 feminicidios en el país, con víctimas cuyas edades oscilan entre los cuatro días de nacida y los 94 años. Solo en 2024 se identificaron 73 casos, de los cuales el 89% fueron clasificados como feminicidios íntimos, dejando 77 hijos e hijas en estado de orfandad.

Esta investigación que documenta casi una década de datos, patrones y realidades sobre este grave problema social, también revela que el 53% de los crímenes fueron cometidos con armas blancas, y un 37% con armas de fuego. Además, 18 casos derivaron en feminicidios-suicidios, una tendencia preocupante por su incremento sostenido. La investigadora Flor Esmirna Batista Polo, coordinadora de la Unidad de Poder Legislativo del Observatorio Político Dominicano (OPD-FUNGLODE), subrayó que “las cifras reflejan un fenómeno que se mantiene estable en el tiempo, lo que evidencia que las políticas implementadas hasta ahora no han logrado incidir de manera estructural”.

RD frente a la violencia

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la República Dominicana permanece, desde hace varios años como el tercer país de la región con mayor tasa de mujeres que pierden la vida a manos de uno o varios hombres, superado por Honduras y El Salvador, lo que revela la necesidad de programas, políticas públicas y normativas jurídicas que garanticen la protección de las mujeres.

Investigación

