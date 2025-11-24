La violencia contra las mujeres aumenta en el mundo: experto de la ONU explica en cifras

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conmemorado este 25 de noviembre, Miguel Lorente Acosta, asesor en Comisiones sobre Violencia de Género de Naciones Unidas y docente, alertó sobre el aumento de la violencia de género a nivel global.

El experto dijo en una entrevista en el programa El Día que los feminicidios continúan en ascenso, y que cada año unas 50 mil mujeres son asesinadas en el mundo por razones vinculadas a su género.

Además, recordó que al menos el 27% de las mujeres sufrirá violencia por parte de su pareja o expareja en algún momento de su vida.

Lorente explicó que la raíz del problema sigue siendo cultural.

“Lo que se piensa cuando el hombre utiliza la violencia es restablecer el orden que la mujer ha cambiado”, afirmó. Relató que, como médico forense, ha escuchado a muchas víctimas minimizar el maltrato: “Mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado”. Esto, advirtió, evidencia la existencia de una “construcción de normalidad” alrededor de la violencia.

Otro dato que compartió el especialista es el aumento de la tolerancia entre jóvenes de 15 a 24 años:

El 19% de los chicos y el 13% de las chicas consideran que, si la agresión “no es muy intensa”, no supone un problema en la relación. Según Lorente, esta generación “viene con la creencia de que la violencia es corregir algo que se ha desviado”.

También destacó que el proceso para denunciar suele ser largo y doloroso. Una mujer víctima de violencia puede tardar entre ocho y nueve años en dar el paso, mientras que algunas mujeres mayores acumulan hasta tres décadas viviendo maltrato.

A nivel global, el 20% de la juventud crece en hogares donde el padre maltrata a la madre, un factor que perpetúa el ciclo de violencia.