Virgen de la Altagracia y su Basílica en Higüey: patrimonio espiritual de los dominicanos

Desde el descubrimiento de la Isla de Santo Domingo por Cristóbal Colón, la tradición dominicana ha estado marcada por la devoción a la Virgen María. Entre todas sus advocaciones, la Virgen de la Altagracia se convirtió en símbolo espiritual y cultural del pueblo dominicano, con epicentro en el Santuario-Basílica de Salvaleón de Higüey. Su historia mezcla relatos coloniales, milagros atribuidos a su imagen y la construcción de un templo monumental que hoy es referencia de fe y arquitectura en América Latina.

Los orígenes de la devoción

• Según el sacerdote dominicano Luis Gerónimo de Alcocer, la imagen milagrosa de la Virgen de la Altagracia fue traída a la isla por dos hidalgos de Placencia, Extremadura: Alonso y Antonio de Trejo.

• Estos primeros colonos, al experimentar milagros atribuidos a la imagen, la colocaron en la iglesia parroquial de Higüey para su veneración.

• Desde mediados del siglo XVI, el culto altagraciano ya era una realidad, con peregrinos que acudían a un humilde santuario cubierto de cana. En 1569 se levantó un templo de piedra que resistió el paso de los siglos.

La Basílica de Higüey: concurso y construcción

• En 1947 se lanzó un concurso internacional para diseñar la nueva Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia, con la participación de 40 proyectos de 12 países.

• El jurado seleccionó la propuesta de los arquitectos franceses A.J. Dunoyer de Segonzac y Pierre Dupré.

• Tras su llegada al país en 1948, los arquitectos realizaron ajustes al proyecto y recomendaron el terreno definitivo.

• El 21 de enero de 1952, día de la fiesta nacional de la Virgen, se colocó la primera piedra del templo, en una ceremonia encabezada por Monseñor Pérez Sánchez y autoridades eclesiásticas.

• La obra se convirtió en un ícono arquitectónico y espiritual, símbolo de la fe dominicana.

La tradición y la imagen

• La pintura de la Virgen de la Altagracia, sobre un lienzo fino de media vara de ancho, representa la Natividad: la Virgen con el Niño al frente y San José detrás.

• A pesar de los siglos, sus colores permanecen vivos y frescos, lo que refuerza la percepción de milagro.

• Miles de peregrinos llegan cada año desde distintos puntos de la isla y de otras regiones del Caribe, buscando consuelo espiritual y testimoniando milagros atribuidos a la Virgen.

Significado cultural y espiritual

La Virgen de la Altagracia no es solo patrona religiosa:

• Es un símbolo nacional que refleja la identidad dominicana.

• Su Basílica es un espacio de encuentro entre tradición, arquitectura moderna y fe popular.

• La devoción altagraciana ha sido reconocida por la Iglesia y el Estado, consolidando su lugar en la memoria colectiva del país.