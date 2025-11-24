Visa de EE.UU: por qué debe incluir todos los nombres y apellidos legales en su solicitud

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

La Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana reveló mediante un comunicado para todos los solicitantes de visa que deben completar la declaración obligatoria de todos los nombres y apellidos utilizados previamente.

La advertencia subraya que, de no cumplir los requisitos, podría provocar la negación de la solicitud o a futuras causales de inelegibilidad.

Al completar el formulario de solicitud de visa (DS-160 u otros), cada solicitante debe incluir, sin excepción, todos los nombres y apellidos que haya utilizado a lo largo de su vida. Esto incluye, pero no se limita a:

- Apellidos de soltera.

- Nombres y apellidos adquiridos o utilizados tras matrimonios, divorcios, o viudez.

- Nombres y apellidos que hayan cambiado a través de un proceso legal, como la adopción o una rectificación.

- Cualquier otro nombre legal que haya figurado en documentos oficiales.

"Omitir cualquiera de estos nombres puede interpretarse como que está ocultando información. Esto podría resultar en una negación de la visa o en otras causales de inelegibilidad, ya que la exactitud y transparencia son esenciales en el proceso de visa," señaló el comunicado de la Embajada.

Finalmente, proporcionar un historial completo de nombres y apellidos permite a los oficiales consulares verificar la identidad del solicitante de manera exhaustiva y evaluar la solicitud con la mayor precisión posible.