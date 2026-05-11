Vivir con asma: Si no se da seguimiento se asume un riesgo innecesario

Publicado por Hospital General de la Plaza de la Salud Creado: Actualizado:

El asma es una de las enfermedades respiratorias más comunes, pero también una de las más subestimadas.

Muchas personas creen que se trata solo de episodios ocasionales de “falta de aire” que se resuelven con un inhalador o una nebulización por emergencia.

Sin embargo, la realidad es distinta: el asma es una enfermedad crónica que requiere seguimiento médico continuo para evitar complicaciones.

Cuando el asma no está bien controlada, las vías respiratorias permanecen inflamadas, incluso cuando el paciente se siente bien. Esta inflamación silenciosa puede desencadenar crisis inesperadas, afectar la calidad de vida y, en casos graves, poner en riesgo la vida.

Doctora Rosany González Espejo, Coordinadora del Departamento de Neumología del Hospital General Plaza de la Salud

Uno de los mayores errores es abandonar el tratamiento cuando desaparecen los síntomas.

Esto genera un falso control de la enfermedad, permitiendo que el proceso inflamatorio avance sin supervisión.

Por eso, el seguimiento médico regular es clave. No solo permite ajustar el tratamiento, sino también evaluar la evolución del paciente y prevenir exacerbaciones.

Hoy en día, el manejo del asma ha evolucionado. Ya no se basa únicamente en aliviar síntomas, sino en controlar la enfermedad de forma integral. Esto incluye educación del paciente, uso correcto de inhaladores y evaluación periódica de la función pulmonar.

El asma no debe manejarse de forma improvisada. Cada paciente es diferente y requiere un plan individualizado.

La consulta médica periódica permite identificar factores desencadenantes, evaluar la adherencia al tratamiento, el uso correcto del inhalador y tomar decisiones basadas en evidencia.

Entender que el asma no desaparece, sino que se controla, es el primer paso para evitar complicaciones.

Un paciente bien seguido puede llevar una vida completamente normal. Uno sin control, en cambio, vive expuesto a crisis que pueden evitarse.

¿Por qué son clave las pruebas cuando hay asma?

En el manejo del asma, no basta con “sentirse bien”. La evaluación objetiva de la función pulmonar es fundamental para saber si la enfermedad está realmente controlada.

Aquí es donde entran en juego las pruebas diagnósticas y de seguimiento.

La espirometría es una de las herramientas más importantes. Permite medir la cantidad de aire que una persona puede expulsar y la velocidad con la que lo hace.

Esto ayuda a confirmar el diagnóstico y evaluar la respuesta al tratamiento. Es una prueba sencilla, rápida y no invasiva, pero con un gran valor clínico. Otra herramienta clave es la medición del flujo espiratorio máximo, que puede realizarse incluso en casa.

Esta permite al paciente monitorear su estado día a día y detectar cambios antes de que aparezcan los síntomas.

En algunos casos, se utilizan pruebas más específicas, como la medición de óxido nítrico exhalado, que evalúa el grado de inflamación de las vías respiratorias.

Estas pruebas permiten un enfoque más personalizado del tratamiento.

El problema es que muchos pacientes no se realizan estas evaluaciones de forma regular.

Esto limita la capacidad de detectar un mal control de la enfermedad a tiempo.

Las pruebas no solo sirven para diagnosticar, sino para prevenir. Permiten ajustar el tratamiento, evitar crisis y mejorar la calidad de vida.

En cuanto a la enfermedad del asma, lo que no se mide, no se controla.

Preguntas frecuentes

¿El asma se cura?

No, el asma no se cura, pero puede controlarse completamente con el tratamiento

adecuado y seguimiento médico.

¿Debo usar el inhalador aunque me sienta bien?

Sí. Muchos tratamientos son preventivos y deben usarse de forma continua para

controlar la inflamación.

¿Cada cuánto tiempo debo hacerme pruebas?

Depende del caso, pero generalmente se recomienda evaluación periódica según

indicación médica.

¿Qué es la espirometría?

Es una prueba que mide cómo funcionan los pulmones y ayuda a diagnosticar y

controlar el asma.

¿Puedo llevar una vida normal?

Sí. Con buen control, las personas con asma pueden hacer ejercicio y llevar una vida activa.

¿Qué pasa si no llevo seguimiento?

Aumenta el riesgo de crisis, hospitalizaciones y deterioro progresivo de la función pulmonar.

Glosario médico

Asma: Enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias.

Espirometría: Prueba que mide la función pulmonar.

Inflamación: Respuesta del cuerpo que estrecha las vías respiratorias.

Inhalador: Dispositivo que administra medicamentos directamente a los pulmones de uso continuo.