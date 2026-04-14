“Tu voz cuenta”: así puedes participar en la iniciativa que impulsa la Embajada de EE.UU

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

La embajadora de la República Dominicana, Leah Francis Campos, anunció el concurso Voces de Libertad 250 con el propósito de celebrar 250 aniversario de la Independencia de los Estados Unidos.

En ese sentido, la embajadora indicó que el concurso buscar promover y fortalecer la relaciones culturales y de hermandad entre EE.UU y la República Dominicana.

A continuación, te revelaremos cómo puedes participar y cuáles son los pasos que debes seguir:

1. Graba un video interpretando hasta 50 segundos del himno nacional de los Estados Unidos o de la República Dominicana.

2. Envía el video por mensaje directo (DM) a la cuenta oficial de Instagram de la embajada @embajadausaenrd

3. Incluye la siguiente información: Nombre completo, número de contacto, número de cédula o documento de identidad. En caso de menores de edad: datos del padre, madre o tutor legal.

4. Espera el mensaje de confirmación por parte de la Embajada.

5. De manera opcional, para aumentar la visibilidad de tu participación: Comparte tu video en tus historias de Instagram, etiqueta a @embajadausaenrd y utiliza el hashtag #Freedom250

"Queremos invitar al pueblo dominicano a ser parte de nuestra celebración histórica", expresó Campos.