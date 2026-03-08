"Voz y fuerza” frases poderosas de mujeres relevantes dominicanas

Publicado por Oriana Martínez Núñez Creado: Actualizado:

Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha establecida por la ONU y que representa la lucha de décadas de mujeres trabajadoras que buscaban la igualdad y valoración de sus derechos.

A medida que ha pasado el tiempo, las mujeres han alcanzado a posicionarse en diversos ámbitos sociales, culturales y económicos. Sin embargo, durante estas batallas, diversas féminas han destacado por alzar la voz de muchas y por representar esta lucha de feminidad con frases icónicas.

Este es un listado de frases de mujeres dominicanas que se han quedado marcadas para la historia y hasta la fecha siguen como inspiración.

Frases

Salomé Ureña de Henríquez: una de las petistas más importante de la República Dominicana y de sus poesías han surgidos frases icónicas.

¡Oh juventud, que de la Patria mía

eres honor y orgullo y esperanza!

Ella entusiasta su esplendor te fía,

en pos de gloria al porvenir te lanza. Poema: La gloria del progreso

María Teresa Mirabal. Una de las mariposas y activista política que perdieron la vida por su lucha antitrujillista.

1- "Se arriesga la vida sin pensar en posibles beneficios personales, ya que el principal motivo por el cual luchamos es la anulación completa de los privilegios. Quizás, lo que tenemos más cerca es la muerte, pero esa idea no me amedrenta, seguiremos luchando por lo justo".

María Trinidad Sánchez: una activista dominicana que tuvo una participación protagónica en la independencia, fue una de mujeres que confeccionó la bandera dominicana.

"Dios mío, cúmplase en mí tu voluntad y sálvese la República”. Fueron las últimas palabras de la heroína y luchadora de la soberanía dominicana.

Mamá Tingó: Una líder campesina que defendió los derechos de los agricultores frente al despojo de tierras.

"La tierra es de quien la siembra, por eso esta tierra es mía".

Minerva Mirabal: Otras de las mariposas, unas de las primeras mujeres en obtener el titulo de Derecho y una luchadora revolucionaria.

"Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte".

En la actualidad: mujeres que han llevado la dominicanidad en lo alto

Milagros Ortiz Bosch: Política y empresaria, fue la primera mujer en asumir la vicepresidenta de la República Dominicana.

"Saber lo que quieres no es fácil. Pero si uno logra definir las metas que persigue, la vida y tú irán construyendo el camino".

Yeni Berenice Reynoso: Abogada y fiscal, actualmente se desempeña como procuradora general, reconocida por su compromiso con la administración de justicia, la transparencia y la lucha contra la criminalidad.

"Si usted tuvo salud para robar, entonces tenga salud para responder por el crimen".

Carolina Mejía: Política, economista y empresaria dominicana, primera mujer en ocupar la Alcaldía del Distrito Nacional.

"Hay que ser conscientes de que, cuando llegamos a una zona de comodidad, posiblemente ya estamos listos para seguir avanzando".

Ligia Bonetti: Presidenta del Grupo SID y una de las empresarias más importantes. Es un referente en el sector industrial.

"La educación es la única forma de vencer la pobreza y el subdesarrollo".

Kathleen Martínez: destacada arqueóloga dominicana que lidera la búsqueda de la tumba de la reina egipcia Cleopatra .