Wellington Arnaud desarrolla apretada agenda política en varias ciudades de los Estados Unidos

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

NEW YORK. - El precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Wellington Arnaud, desarrolla una apretada agenda política en varias ciudades de los Estados Unidos, en donde fue recibido por una amplia delegación que encabeza el empresario y coordinador de dicho proyecto en esta importante urbe norteamericana, Miguel Santiago.

Hablando ante decenas de dirigentes perremeista que a lo interno de la entidad oficialista siguen sus orientaciones, Arnaud dijo sentirse complacido por el cálido recibimiento del que fuera objeto, en donde expresó que no hay la más mínima dudas de que será el pre candidato del PRM y próximo Presidente de la República.

Expresó, que hoy más que nunca las bases de su partido se encuentran más decididas para mantener el poder más allá del 2028 y para ello, muchas importantes figuras se encuentran sumándose a sus propuestas de desarrollo para la nación, lo cual permitiría continuar la buena obra de gobierno que, en estos dos últimos periodos, según dijo, ha realizados el actual Presidente y líder del PRM, Luis Abinader.

En ese sentido, Arnaud le hizo un llamado a los perremeistas, para que continúen brindando su apoyo a la actual gestión, y unifiquen criterios en torno a la figura presidencial, aduciendo, que es lo que garantiza al partido su permanencia en el poder, pero con un candidato con propuestas diferentes, y sobre todo enmarcadas dentro de lo que es el sentir de los diferentes sectores de la vida pública nacional.

De su lado, el coordinador de Wellington Arnaud en los Estados Unidos, el empresario Miguel Santiago, manifestó, que, en estos momentos, es la figura del actual director general del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados (Inapa), la que concentra mayor confianza y visión de desarrollo en los diversos sectores desarrollista tanto de la República Dominicana, como de los miles de sus compatriotas que se encuentran diseminados en diversos países del mundo.

Santiago expresó su optimismo al ver el crecimiento que no solo a lo interno, sino a lo externo de su partido ha estado logrando el precandidato presidencial del PRM Wellington Arnaud, de quien dijo, es un “buen gallo de pelea” que está en la traba ya listo para salir y decirle al país que es su discurso en base a propuestas muy bien elaboradas, las que mejor convienen tanto a la entidad oficialista como el país en sentido general.

Durante su breve periplo por los Estados Unidos, según Miguel Santiago, Arnaud sostendrá encuentros con dirigentes de su corriente en importantes metrópolis, tales como, Passaic NJ, New York y Pensilvania.