Yeni Berenice Reynoso presenta 'Nosotros: Espacio Vital', apoyo para padres de niños con cuidados especiales

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Procuradora Yeni Berenice Reynoso lanza “Nosotros: Espacio Vital”, un programa con el que el Ministerio Público brinda apoyo a servidores que tienen hijos que demandan de cuidados especiales.

En el lanzamiento, realizado en el Gran Salón del Hotel Catalonia de Santo Domingo. El programa representa la transición definitiva hacia un Ministerio Público profundamente humanizado, que reconoce la excelencia de un servidor público imparable, su estabilidad familiar y emocional.

Los desafíos de nuestros colaboradores no les son ajenos a la organización; se asumen colectivamente”, precisó la procuradora adjunta Isis Germán De la Cruz.

En el lanzamiento participaron el periodista Fernando Quiroz y Alma Vásquez, quienes hablaron sobre sus experiencias como padres de hijos con condiciones especiales.