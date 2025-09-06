Vladi Jr. dispara de 5-4, incluido su jonrón 23

El dominicano Vladimir Guerrero Jr., de los Azulejos de Toronto, observa su batazo salir fuera del parque para su jonrón 23 de la campaña en la victoria de su equipo.

Azulejos7

Yankees1

NUEVA YORK .AP. Kevin Gausman ganó por primera vez en un mes, Nathan Lukes conectó un sencillo de dos carreras en una primera entrada de tres anotaciones contra el novato Cam Schlittler, y los Azulejos de Toronto vencieron 7-1 a los Yankees para reabrir una ventaja de cuatro juegos en la División Este de la Liga Americana sobre Nueva York.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. bateó un jonrón en la quinta entrada contra Ryan Yarbrough, su 23ero de la temporada y el 16to en 46 juegos en el Yankee Stadium.

Bateó de 5-4 en el juego.

Mets5

Rojos4

CINCINNATI .AP. El dominicano Mark Vientos disparó un jonrón y el boricua Edwin Díaz escapó de un gran aprieto en la novena entrada para que los Mets de Nueva York resistieran y superaran 5-4 a unos decaídos Rojos de Cincinnati.

Por los Mets, los dominicanos Soto de 4-2 con una anotada y una empujada, Starling Marte de 4-1 con una producida.

Por los Rojos, los dominicanos Marte de 4-0 con una remolcada, De la Cruz de 5-1, Miguel Andújar de 3-1.

Cubs11

Nacionales5

CHICAGO ,AP. Dansby Swanson conectó un jonrón de tres carreras y los Cachorros de Chicago se fueron profundo cuatro veces en la victoria 11-5 sobre los Nacionales de Washington.

El dominicano Luis García Jr. tuvo un vuelacercas de dos carreras.

Por los Nacionales, García de 3-1, su jonrón 12, con tres empujadas.

Bravos4

Seattle1

ATLANTA .AP. Chris Sale lanzó seis innings y dos tercios con solidez, Ozzie Albies bateó de 4-3 con una carrera impulsada y los Bravos de Atlanta se valieron de un racimo de tres anotaciones en el octavo inning para vencer 4-1 a los Marineros de Seattle.

Por los Marineros, los dominicanos Julio Rodríguez de 4-0, Jorge Polanco de 4-2 con una anotada.

Por los Bravos, Marcell Ozuna de 4-1.