Vladi Jr. dispara de 5-4, incluido su jonrón 23

  • A P
Vladi Jr. dispara de 5-4, incluido su jonrón 23

El dominicano Vladimir Guerrero Jr., de los Azulejos de Toronto, observa su batazo salir fuera del parque para su jonrón 23 de la campaña en la victoria de su equipo.

Azulejos7
Yankees1

NUEVA YORK .AP. Kevin Gausman ganó por primera vez en un mes, Nathan Lukes conectó un sencillo de dos carreras en una primera entrada de tres anotaciones contra el novato Cam Schlittler, y los Azulejos de Toronto vencieron 7-1 a los Yankees para reabrir una ventaja de cuatro juegos en la División Este de la Liga Americana sobre Nueva York.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. bateó un jonrón en la quinta entrada contra Ryan Yarbrough, su 23ero de la temporada y el 16to en 46 juegos en el Yankee Stadium.

Bateó de 5-4 en el juego.

Mets5
Rojos4

CINCINNATI .AP. El dominicano Mark Vientos disparó un jonrón y el boricua Edwin Díaz escapó de un gran aprieto en la novena entrada para que los Mets de Nueva York resistieran y superaran 5-4 a unos decaídos Rojos de Cincinnati.

Por los Mets, los dominicanos Soto de 4-2 con una anotada y una empujada, Starling Marte de 4-1 con una producida.

Puede leer: ¡Grandes! Eligen a los mejores de San Lázaro

Por los Rojos, los dominicanos Marte de 4-0 con una remolcada, De la Cruz de 5-1, Miguel Andújar de 3-1.

Cubs11
Nacionales5

CHICAGO ,AP. Dansby Swanson conectó un jonrón de tres carreras y los Cachorros de Chicago se fueron profundo cuatro veces en la victoria 11-5 sobre los Nacionales de Washington.
El dominicano Luis García Jr. tuvo un vuelacercas de dos carreras.

Por los Nacionales, García de 3-1, su jonrón 12, con tres empujadas.

Puedes leer:

Bravos4
Seattle1

ATLANTA .AP. Chris Sale lanzó seis innings y dos tercios con solidez, Ozzie Albies bateó de 4-3 con una carrera impulsada y los Bravos de Atlanta se valieron de un racimo de tres anotaciones en el octavo inning para vencer 4-1 a los Marineros de Seattle.

Por los Marineros, los dominicanos Julio Rodríguez de 4-0, Jorge Polanco de 4-2 con una anotada.

Por los Bravos, Marcell Ozuna de 4-1.

A P

A P

Publicaciones Relacionadas

Vladi Jr. dispara de 5-4, incluido su jonrón 23
Vladi Jr. dispara de 5-4, incluido su jonrón 23
6 septiembre, 2025
Ramírez, Pérez, Noel, Vladi Jr., Sánchez y Marte la botan
Ramírez, Pérez, Noel, Vladi Jr., Sánchez y Marte la botan
24 julio, 2024
De La Cruz, Devers, Cruz, Ramírez y Vladi Jr. la botan
De La Cruz, Devers, Cruz, Ramírez y Vladi Jr. la botan
25 junio, 2024
Vladi Jr. pega su 6to jonrón en revés; Marte dispara tres sencillos
Vladi Jr. pega su 6to jonrón en revés; Marte dispara tres sencillos
4 junio, 2024
Cabrera gana; Vladi Jr. la saca; Mejía pega de 5-4
Cabrera gana; Vladi Jr. la saca; Mejía pega de 5-4
19 abril, 2023

Publicidad

Temas

Más leídas

Alerta por ola de calor

Alerta por ola de calor

La decadencia nos circunda por doquier

La decadencia nos circunda por doquier

JCE revela nueva Cédula de Identidad y Electoral tendrá vigencia de hasta 20 años

JCE revela nueva Cédula de Identidad y Electoral tendrá vigencia de hasta 20 años

Edición impresa, jueves 04 de septiembre de 2025

Edición impresa, jueves 04 de septiembre de 2025

Edición impresa, viernes 05 de septiembre de 2025

Edición impresa, viernes 05 de septiembre de 2025

La Página. Viernes 5 de septiembre de 2025

La Página. Viernes 5 de septiembre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo