Vladimir Guerrero jr sólo piensa en batear: «No me hablen de contrato»

El salario de Vladimir Guerrero Jr será de 7.9 millones de dólares, luego de un par de años ganando el mínimo con los Blue Jays, que lo tienen como un líder.

Vladimir Guerrero Jr ve a sus amigos bailar “La danza de los millones”, pero no se desespera porque sabe que lo suyo viene. En la pasada serie entre Toronto y los Yanquis en Nueva York, el periodista John Sand lo entrevistó y tocaron ese tema.



Lo primero que hizo fue aclarar unas declaraciones que impactaron con relación a que lo que vieron el año pasado fue el tráiler y que ahora es que viene le película.



“Quiero aclarar que no me refería a mí como bateador, sino al equipo en sentido general, una cosa es que yo anticipe que haré el doble de lo que hice, y otra es pensar que como equipo podemos mejorar más y más”, dijo.



Sobre la constante pregunta de qué espera con su nuevo contrato dijo: “Yo lo que sé es batear curvas y rectas, lo mío es el terreno de juego, no quiero hablar de contrato, porque para eso tengo a mis abogados y ellos se encargan de eso”, expresó firme, y con ello se quita un poco de presión.

Al referirse a Toronto expresó: “Realmente estamos más fuertes, y pensamos en ganar la división Este de la Liga Americana”. Guerrero Jr dice que está disfrutando las cosas que hace.

La temporada pasada consagró a Vladimir Guerrero como una de las nuevas fuerzas del béisbol. Se cree que varias veces durante su carrera deberá pasar de los 50 cuadrangulares y eso refleja su cotización.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr se ha convertido en una de las sensaciones del bateo con los Blue Jays de Toronto en las Grandes Ligas.