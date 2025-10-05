Vladimir Guerrero Jr. brilla en los Playoffs: primer jonrón para llevar a Azulejos a una gran victoria

Saluden a Vladi, el de los Playoffs. Valió la pena la espera.

En su primer turno al bate en la Serie Divisional de la Liga Americana (SDLA) contra los Yankees, Vladimir Guerrero Jr. conectó el primer jonrón de su carrera en postemporada: un batazo imponente al jardín izquierdo que tardó en caer en el bullpen de los Azulejos mientras Guerrero recorría las bases. ¡Qué momento para la cara de la franquicia!

La victoria de los Azulejos por 10-1, la primera victoria de postemporada de esta organización desde el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2016, inclina inmediatamente la Serie Divisional a su favor. También es la primera victoria de postemporada de Guerrero, y aunque todavía planea conseguir 10 más para traer un trofeo de la Serie Mundial a Canadá, el sábado en el Rogers Centre fue un buen comienzo y una declaración importante.

“He estado [en la postemporada] en 2020, 2022 y 2023, y esta es mi primera victoria, y me siento muy orgulloso de que como equipo lo hayamos logrado todo juntos”, dijo Guerrero después del partido.

En la historia de la postemporada, los equipos que ganan el primer partido de cualquier serie al mejor de cinco han ganado la misma 113 de 156 veces (72.4%). En la Serie Divisional con el formato actual 2-2-1, los equipos que ganan el Juego 1 en casa han avanzado 40 de 54 veces (74.1%).

Vladi tampoco había conectado jonrón desde el 5 de septiembre, y después de eso, había registrado un OPS de tan solo .592 en la recta final, mientras los Azulejos rozaban la posibilidad de cederle la División Este de la Liga Americana a los Yankees. Si los Azulejos finalmente quieren cambiar la historia en la poderosa división del béisbol, debe empezar y terminar con Guerrero, el hombre de $500 millones que ha estado esperando un swing como este en un escenario como este.

«Se sentía algo un poco diferente hoy en cuanto a Vlad», dijo el mánager John Schneider, esbozando una leve sonrisa.

Lea más: «Lo Logramos» Paliza, Luis Miguel y Alberto dicen que Gobierno cumplió con los Juegos Deportivos Escolares

Schneider, quien ha dirigido a Guerrero desde sus días como la «próxima gran estrella» en las Ligas Menores, conoce muy bien cuando Guerrero se enfoca. Antes del juego del sábado, Schneider habló sobre Guerrero y dijo que el descanso del equipo mientras se jugaba la Serie de Comodines fue muy importante para Guerrero, quien tuvo la oportunidad de exhalar, mejorar su mecánica y volver a ser quien es como jugador de béisbol.

Minutos después de pegar su jonrón, la multitud enardecida ya coreaba su nombre de nuevo. Con un corredor en primera, Guerrero se lanzó al terreno para atrapar una línea de Ryan McMahon, se levantó y luego corrió de vuelta a la almohadilla para completar la doble jugada al sorprender a Jazz Chisholm Jr. Saliendo del campo a toda velocidad tras terminar la entrada, gritos de «¡Vladi! ¡Vladi! ¡Vladi!» le llovían encima.

“Creo que no se dan cuenta, pero siempre lo tengo claro: si no estoy bateando, siempre me concentro en la defensa”, dijo Guerrero sobre su destreza en la primera base. “Tenemos que ayudar al lanzador abridor, y para mí, la defensa es todo lo que haces por el equipo. Bateas y también defiendes”.

Este es el equipo de Guerrero. Siempre ha querido ganar, pero esta vez, parece que necesita ganar.

“Me dije a mí mismo: ‘¿Sabes qué? Voy a ser yo mismo’”, explicó Guerrero a través de un intérprete del club. “Voy a salir, darlo todo y disfrutar del juego”.

Guerrero lo empezó todo. Sí, la excelente actuación de Kevin Gausman como lanzador impulsó a los Azulejos y sí, los dos jonrones de Alejandro Kirk fueron momentos increíbles, pero Guerrero convirtió esto en un partido de béisbol al estilo de los Azulejos antes de que los Yankees pudieran siquiera sentirse cómodos.

“Realmente le encanta ser un Azulejo”, dijo George Springer. “Le encanta estar aquí, ama al país, ama a su familia, ama a la afición”.

Para cuando el estadio dejó de temblar tras la victoria, Guerrero se había ido de 4-3 con dos carreras impulsadas y varias jugadas defensivas estelares. Vladi tiene una ventaja de 1-0 sobre Aaron Judge en la batalla de las estrellas y los Azulejos tienen una ventaja de 1-0 sobre los Yankees, el equipo al que Guerrero adora aplastar, aunque no quiere alimentar esa narrativa ahora mismo.

«¡Qué noche para él! Conectó un jonrón en la primera entrada y luego dos hits más», indicó Gausman. «Es la cara de nuestra franquicia y una de las principales razones por las que estamos jugando».