Vladimir Guerrero Jr. y su histórica actuación contra los Yankees

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. le guarda rencor a los Yankees de Nueva York desde niño. Ahora se dirige a la Serie de Campeonato de la Liga Americana tras liderar a los Azulejos de Toronto a una victoria en la serie contra su odiado rival.

Guerrero dejó números impresionantes para los Blue Jays, que vencieron a los Yankees en cuatro juegos de su serie SDLA. En esos cuatro juegos, Guerrero bateó de 17-9, conectando tres jonrones y remolcando nueve carreras, con un promedio de bateo de .529/.550/1.059.

Vladimir Guerrero Jr.

También se convirtió en el primer jugador en la historia del béisbol en tener al menos nueve hits y nueve carreras impulsadas en una serie divisional, según Just Baseball.

Tras irse de 3-5 con un jonrón en el segundo juego de los Blue Jays, y de 2-4 con otro jonrón en la derrota del tercer juego, Guerrero abrió el marcador para Toronto con este sencillo en la primera entrada que llevó a George Springer al plato:

Toronto ganó 5-2, asegurando un lugar en la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez desde 2016.

Guerrero Jr. no pudo contener algunas lágrimas el miércoles por la noche después de que los Blue Jays los vencieron en el Juego 4 para avanzar a la ALCS.