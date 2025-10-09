Vladimir Guerrero Jr. y su histórica actuación contra los Yankees

Vladimir Guerrero Jr. y su histórica actuación contra los Yankees

Vladimir Guerrero Jr.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. le guarda rencor a los Yankees de Nueva York desde niño. Ahora se dirige a la Serie de Campeonato de la Liga Americana tras liderar a los Azulejos de Toronto a una victoria en la serie contra su odiado rival.

Guerrero dejó números impresionantes para los Blue Jays, que vencieron a los Yankees en cuatro juegos de su serie SDLA. En esos cuatro juegos, Guerrero bateó de 17-9, conectando tres jonrones y remolcando nueve carreras, con un promedio de bateo de .529/.550/1.059.

Puede leer: Marileidy Paulino: lo que debes saber de su esperada carrera este viernes 

10 05 25 new york 112908666
Vladimir Guerrero Jr.

También se convirtió en el primer jugador en la historia del béisbol en tener al menos nueve hits y nueve carreras impulsadas en una serie divisional, según Just Baseball.

Tras irse de 3-5 con un jonrón en el segundo juego de los Blue Jays, y de 2-4 con otro jonrón en la derrota del tercer juego, Guerrero abrió el marcador para Toronto con este sencillo en la primera entrada que llevó a George Springer al plato:

Toronto ganó 5-2, asegurando un lugar en la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez desde 2016.

Guerrero Jr. no pudo contener algunas lágrimas el miércoles por la noche después de que los Blue Jays los vencieron en el Juego 4 para avanzar a la ALCS.

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago.
Experiencia en periodismo deportivo, cultura pop y cultura general.
Creo que el deporte y el arte son la mayor evidencia del potencial humano para la expresión personal y demostrar pasión.

Publicaciones Relacionadas

Vladimir Guerrero Jr. y su histórica actuación contra los Yankees
Vladimir Guerrero Jr. y su histórica actuación contra los Yankees
9 octubre, 2025
MLB está que arde: Hoy se juegan cuatro partidos decisivos de los playoffs
MLB está que arde: Hoy se juegan cuatro partidos decisivos de los playoffs
8 octubre, 2025
Tercer juego de la ALDS entre Tigres y Marineros comenzará tras de una larga demora
Tercer juego de la ALDS entre Tigres y Marineros comenzará tras de una larga demora
7 octubre, 2025
Dodgers lideran los playoffs en lista de jugadores lesionados
Dodgers lideran los playoffs en lista de jugadores lesionados
6 octubre, 2025
¿Pueden los Yankees remontar y ganar la serie contra Toronto?
¿Pueden los Yankees remontar y ganar la serie contra Toronto?
6 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

El autismo: ¿pa’ cuando?

El autismo: ¿pa’ cuando?

Pujols: “Tomaría ese puesto”

Pujols: “Tomaría ese puesto”

Senasa: ¿para qué existe?

Senasa: ¿para qué existe?

Una propuesta

Una propuesta

Gaza, dos años de genocidio

Gaza, dos años de genocidio

El reconocimiento del título de Educación Técnica Superior por parte del Estado: una deuda histórica con el subsector

El reconocimiento del título de Educación Técnica Superior por parte del Estado: una deuda histórica con el subsector

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo