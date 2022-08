Vladimir Putin: “No puede haber ganadores en una guerra nuclear”

Vladimir Putin declaró que “nunca debe desencadenarse una guerra nuclear”, tras el aumento de la tensión entre Moscú y la OTAN a raíz de la invasión rusa de Ucrania.

El jefe del Kremlin envió una carta a los participantes de la conferencia de los 191 países firmantes del Acuerdo de No proliferación Nuclear (TNP) en el que aseguró que “Rusia cumple sistemáticamente con la letra y el espíritu del Tratado”.

“Partimos del hecho de que no puede haber vencedores en una guerra nuclear y que ésta nunca debe desencadenarse, y defendemos una seguridad igual e indivisible para todos los miembros de la comunidad mundial”, agregó, recogiendo una frase pronunciada en conjunto en 1985 por el ex presidente estadounidense Ronald Reagan y el ex líder soviético Mijaíl Gorbachov en el marco de la Guerra Fría.

Esto tiene lugar en un momento en el que aumenta el temor a una confrontación nuclear, espoleado por los comentarios de Rusia tras su invasión de la vecina Ucrania el 24 de febrero.

Putin advirtió tras la invasión que cualquier intento de injerencia provocaría “consecuencias nunca vistas” y subrayó que su país es “una de las potencias nucleares más potentes”.

Días después, Putin ordenó que las fuerzas nucleares rusas se pusieran en alerta máxima.

En su mensaje, también destacó la importancia del uso objetivo y despolitizado de los mecanismos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para lograr el cumplimiento del TNP. “Consideramos muy importante el sistema de garantías del OIEA como un mecanismo probado del Tratado y consideramos de gran importancia su aplicación objetiva, despolitizada y técnicamente fundamentada”, afirmó.

También, aseguró que todos los países que cumplen con el tratado NPT “deben tener derecho al átomo pacífico sin cualquier tipo de condiciones adicionales”. “Estamos dispuestos a compartir con nuestros socios nuestra experiencia en la esfera de la energía nuclear”, indicó.

Previamente, en la apertura de la conferencia, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que la humanidad estaba “a un solo error de cálculo de la aniquilación nuclear”, y que el mundo se enfrentaba a una amenaza “no vista desde el apogeo de la Guerra Fría”.

Guterres recordó que “cerca de 13.000 armas nucleares están almacenadas en arsenales del mundo. En un momento en que los riesgos de proliferación aumentan y las salvaguardas para prevenir esta escalada se debilitan”, y evocó las “crisis” de Oriente Medio, en la península de Corea y la invasión rusa de Ucrania.

El reconocido Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo estima que en el mundo hay 12.705 armas nucleares en el mundo, en nueve países con este tipo de arsenal, encabezados por Rusia (5.977) y Estados Unidos (5.428).

(Con información de AFP, AP y EFE)