Vocero de Abel Martínez niega que Ayuntamiento solicitara préstamos de más de 100 millones

El vocero del alcalde Abel Martínez, Fernando Ramírez, rechazó que el Ayuntamiento de Santiago haya solicitado un préstamos de más de RD$100 millones como alegan los regidores Partido Revolucionario Moderno (PRM).

“El ayuntamiento no ha solicitado ningún préstamo ni tiene contemplado hacer préstamos, porque la gestión de Abel Martínez se ha manejado con recursos propios, los provenientes del Estado y las recaudaciones”, explicó.

Ramírez dijo que el cabildo lo que sí ha hecho es asumir el pago de más de RD$300 millones en préstamos de gestiones pasadas que no se sabe dónde ni en qué se invirtieron esos recursos.

Se recuerda que los concejales del PRM habían explicado que no aprobaron un préstamo de RD$106, 953,546.83 a Martínez, porque la solicitud no cuenta con una certificación del contralor interno del Ayuntamiento, como establece la Ley 176-07 en los artículos 92, 15 y además, por alegadamente en las obras a ejecutar no existe un detalle en específico de inversión.

