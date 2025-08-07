Voleibol dominicano inicia el Mundial U-21 con triunfo ante México en emocionante partido

Las dominicanas festejan su primer triunfo ante México en el Mundial U-21.

SURABAYA, INDONESIA. (7-08-2025). La Selección de Voleibol de la República Dominicana inició con buen pie su participación en el Campeonato Mundial, en la categoría U-21 femenino, tras derrotar esta madrugada tres sets uno (27-25, 15-25, 25-19 y 25-15) a México, en choque correspondiente al Grupo B, del evento que organiza la Federación Internacional de Voleibol.

El conjunto dominicano, ubicado en el ranking mundial número 13, jugará este viernes su segundo encuentro a las tres de la madrugada (hora dominicana) ante el combinado de Estados Unidos, número seis en el ranking mundial.

El ataque de las ganadoras fue liderado por Virelys Rivera, quien consiguió 23 puntos, seguida de Julie Arias que marcó 12 tantos, Jakarlis Lima se fue con siete y Jismeily Flete aportó cinco puntos.

En la causa perdida, por México, brillaron Aylin Ravell con 20 puntos, Mariana Hernández anotó 12 tantos y Kiara Ramírez terminó con 10.

Las defensas de Dominicana, Ana Encarnación (2) y Glorybel Puente (17) buscan hacer un bloqueo a Dariana Rodríguez, de México en el segundo parcial

En las estadísticas del juego, las dominicanas dominaron en ataque 52-44, en bloqueo 6-3, y México en servicios 9-5. Las dominicanas tienen el respaldo del Ministerio de Deportes y Farmacias GBC.

El primer parcial lo dominó de manera cerrada el conjunto dominicano gracias a fuertes remates de Rivera y Arias, quienes se enfrascaron en una lucha durante contra sus rivales.

Ese games se tornó bien reñido, ya que ninguno de los equipos cedía ante sus rivales, hasta que al final, las Caribeñas aprovecharon errores de sus contrarias para llevarse el mismo.

En el segundo, México reaccionó y apenas dejó en 15 puntos a las dominicanas que no pudieron lidiar para lograr una buena ofensiva y buenos contrataques.

En el tercero, las triunfadoras volvieron a su ritmo con buenos ataques, bloqueos oportunos y se fueron delante 25-19. En el cuarto, las mexicanas se metieron en un bache ofensivo y apenas pudieron anotar 15 puntos, mientras que las dominicanas nunca cedieron para ganar el choque.

