Voleibol RD avanza a semifinales tras derrotar a Cuba en Copa Panamericana

El sexteto de la República Dominicana venció este jueves a Cuba 3-0 (25-22, 25-22, 25-20) para avanzar a las semifinales de la Copa Panamericana Sub-23 Femenina en Xalapa, Veracruz.

Las caribeñas descansan hoy viernes y esperarán al ganador del partido de hoy en los cuartos de final que librarán Perú y Chile.

Las campeonas defensoras República Dominicana ganó el Grupo A con récord 3-0 logrando su pase directo a las semifinales que se jugarán este sábado. Cuba (2-1) se enfrentará hoy viernes a Nicaragua en la ronda de cuartos de final.

A pesar de que Cuba lideró por un punto en ataques (39-38), al igual que en servicios (3-2), República Dominicana obtuvo la victoria con ventaja en bloqueos (6-4) y concediendo menos errores (19-29).

La opuesta Alondra Tapia llevó a República Dominicana al triunfo con 25 puntos (22 ataques, 2 bloqueos, un ace); la única en su equipo con doble dígito.

La opuesta Yalain De La Peña y la capitana Whitney James lideraron a Cuba con 12 y 11 puntos respectivamente.

República Dominicana se recuperó de un déficit de cinco puntos (8-13) gracias a las anotaciones consecutivas de Alondra Tapia para empatar a 14 puntos y luego darle vuelta al marcador 19-15 con Geraldine González al bloqueo; Cuba le negó dos puntos de set (24-20) con Thainalien Castillo al ataque y un error dominicano.

En el segundo set, las dominicanas se despegaron a partir del punto 4, para nunca ver hacia atrás; aún así, el cierre fue reñido con Lisania Grafort anotando dos puntos de servicio antes de que República Dominicana se pusiera arriba 2 sets.

Las triunfadoras rápidamente avanzaron a una amplia ventaja 12-3 en el tercero, con bloqueo de Florangel Terrero, pero Cuba dio una buena lucha recuperándose Lianet Garcia, Whitney James y Castillo que lograron cerrar la brecha, pero un toque corto de Ailyn Liberato anotó el punto de partido sorprendiendo a Cuba.

Wagner Pacheco, Entrenador de República Dominicana: “Fue una ronda muy difícil porque tenemos tres jugadoras muy jóvenes y que no habían jugado a este nivel. Además del triunfo y de alcanzar las semifinales, lo más importante es que estamos jugando en conjunto, se está jugando muy bien. Las jugadoras entendieron que se alcanzan resultados en equipo, eso marca la diferencia. Ahora descansamos y saldremos a jugar fuerte frente al próximo rival”.

Leivis García, Entrenador de Cuba: “El plan táctico de juego no se cumplió. Lo que se entrenó no se realizó en cancha y evidentemente República Dominicana juega voleibol. Las jugadoras no se aplicaron y comenzaron a cometer errores que son básicos le restó combatividad. Todavía tenemos la posibilidad de discutir el oro”.