Voleibol RD gana medalla bronce en el Final Six



El sexteto de la República Dominicana derrotó este domingo 3-2 (25-22, 20-25, 19-25, 25-23 y 15-13) a Puerto Rico en un reñido encuentro para conquistar la medalla de bronce del Torneo Final Six Norceca 2025.

El equipo dominicano jugó con gran parte del talento de jugadoras pertenecientes al proyecto, ya que las estelares no hicieron el viaje.

El ataque de las dominicanas fue guiado por Madeline Guillén, quien anotó 24 puntos, seguida de Alondra Tapia con 17 y Massiel Matos con 13. Yaneiris Rodríguez, la libero, realizó un excelente partido defensivo.

El equipo nacional cuenta con el apoyo del Ministerio de Deportes y de Farmacias GBC. Por Puerto Rico, Decelise Champión fue la más destacada con 25 puntos, Valeria Vázquez se fue con 17 tantos y Neria Ortiz aportó 14.

Las ganadoras consiguieron el primer sets 25-22, sin embargo, vino una violenta reacción de las puertorriqueñas que se llevaron los dos otros dos sets siguientes.

Pero, en el cuarto Madeline Guillén se puso la capa de heroína y con fuertes remates logró igualar el partido a dos por bando. También tuvieron buen desempeño ofensivo Alondra Tapia y las centrales Geraldine González y Florangel Terreno que aportaron puntos clave al final del set.

En el quinto, también fue un games reñido que se llegó a poner 14-12 a favor de las dominicanas. Puerto Rico logró ponerse 14-13, pero las criollas remataron para llevarse el partido.

En las estadísticas del juego, las dominicanas dominaron en el ataque 63-61, en bloqueo Puerto Rico 16-13.

El equipo dominicano logró un gran partido para vencer 3-2 a Puerto Rico y llevarse la presea de bronce del Final Six 2025. Las jugadoras celebran su victoria ante Puerto Rico,

Estados Unidos venció a RD en semifinal

Estados Unidos aseguró su boleto al partido por la medalla de oro del Final Six Femenino de Norceca 2025, tras derrotar el sábado en la noche a República Dominicana 3-1 (25-20, 16-25, 25-18, 25-22) en las semifinales disputadas en la Unidad Deportiva López Mateos de Guadalajara, que concluyó con éxito.