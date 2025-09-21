Voleibol RD pelea hoy el bronce en Final Six

Tras ser derrotadas por Estados Unidos, que aseguró su boleto al partido por la medalla de oro del Final Six Femenino de NORCECA 2025 ante México, el equipo de la República Dominicana disputará este domingo la presea de bronce ante Puerto Rico a las cuatro de la tarde, hora dominicana.

Estados Unidos derrotó a las criollas 3-1 (25-20, 16-25, 25-18, 25-22) en las semifinales disputadas en la Unidad Deportiva López Mateos de Guadalajara.

El seleccionado nacional cuenta con el apoyo del Ministerio de Deportes y de Farmacias GBC.

Cuatro jugadoras dominicanas terminaron con doble dígito: Massiel Matos lideró a todas las anotadoras con 17 puntos, seguida por Madeline Guillén con 15, Alondra Tapia con 13 y Geraldine González con 11.

Esta será la cuarta vez en forma consecutiva de Estados Unidos en la final por el oro, tras haber conquistado la plata en 2022, el oro en 2023 y nuevamente la plata en 2024. En la edición inaugural de 2021, las estadounidenses se llevaron la medalla de bronce.

Para República Dominicana, esta será la primera vez que dispute el partido por la medalla de bronce desde que se creó el evento. Las tricampeonas siempre habían competido por el oro hasta ahora.

Ambos equipos ya se habían enfrentado en la ronda preliminar, donde también Estados Unidos se impuso en cuatro sets.

En cuanto a estadísticas, las estadounidenses tuvieron una ligera ventaja en bloqueos (11-10) y puntos por servicio (4-3). República Dominicana superó en ataques (54-48), pero cometió más errores no forzados (28-18), lo que les costó caro.

Reagan Cooper lideró el ataque de Estados Unidos con 14 puntos, todos en remates. Samantha Francis siguió con 13 puntos, incluyendo seis remates, seis bloqueos y un ace. Khori Louis y Skylar Fields aportaron 10 puntos cada una.