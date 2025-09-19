Voleibol RD vence a Canadá en el Final Six

Camila de la Rosa coloca un balón en el segundo set.

El sexteto República Dominicana consiguió una valiosa victoria 3-1 (25-20, 21-25, 25-20, 25-22) sobre Canadá en la cuarta jornada del Final Six Femenino de NORCECA 2025 que se disputa en Guadalajara, Jalisco.

República Dominicana cerrará este viernes la ronda preliminar ante México, a las 10 de la noche (hora dominicana) y Canadá frente a Cuba. Las caribeñas cuentan con el respaldo del Ministerio de Deportes y de Farmacias GBC.

Con ese triunfo, las dominicanas mejoran su récord a 2-2, el mismo que Puerto Rico, mientras que Canadá sigue sin conocer la victoria (0-4).

El ataque de Madeline Guillen fue clave para que República Dominicana se recuperara de un inicio complicado, superando un déficit de cinco puntos en el primer set. Florangel Terrero aportó en bloqueo y ataque para asegurar el cierre del parcial.

Canadá empató el encuentro en el segundo set, gracias a su sólido trabajo en la red con Grace Calnan, Emma Boyd, Raya Surinx e Isabella Noble, logrando frenar la ofensiva caribeña y aprovechando errores de recepción de las dominicanas.

En el tercer set, las dominicanas tomaron la delantera a partir del punto 8 iguales y mantuvieron el control pese al empuje de Surinx y Boyd. El balance en ataque y bloqueo se inclinó por los errores no forzados de Canadá, que marcaron la diferencia.

El cuarto set fue igualmente reñido, con Canadá acercándose de 18-23 a 22-23 impulsadas por Sydney Grills, pero Terrero y Tapia sellaron el triunfo para República Dominicana con potentes ataques.

Las caribeñas dominaron en ataque (57-40), mientras que Canadá tuvo ligera ventaja en bloqueo (9-8). Ambos equipos lograron 5 aces, pero República Dominicana cedió más puntos por errores (33-26).

Madeline Guillen fue la máxima anotadora del encuentro con 29 puntos. Florangel Terrero con 10, fue la segunda mejor anotadora del equipo dominicano. Por Canadá, Raya Surinx y Maryn Boldon aportaron 14 cada una, mientras que Emma Boyd contribuyó con 11.

La capitana de República Dominicana, Camila De La Rosa, comentó sobre el desempeño del equipo: “Fue un partido muy balanceado, no fue un partido fácil. Nos desconcentramos y botamos un set cometiendo muchos errores, fallamos en el recibo y saques. Estamos a un paso de las semifinales”.

Mathew Krueger, entrenador de Canadá, dijo: “Estoy muy orgulloso del equipo hoy. Hemos estado hablando de lo que se necesita para llevarnos al siguiente nivel y sobre la toma de decisiones cuando atacamos. Creo que lo implementamos perfectamente: supimos cuándo debíamos hacer tip. Estoy muy orgulloso de las chicas y de cómo están luchando a lo largo de este torneo”.