El Voluntariado Banreservas publicó el libro infantil “El poder de las mariposas”, una obra de la escritora Raynelda Calderón que rinde homenaje a las Hermanas Mirabal, y marca un hito en la promoción de la cultura y la historia dominicana.

Al encabezar la puesta en circulación, Noelia García de Pereyra, presidenta del Voluntariado Banreservas, dijo que “El poder de las mariposas” es un tributo inspirador al legado de tres patriotas que antepusieron el bienestar y el futuro del pueblo dominicano a sus propios intereses, empoderando a una nación en un momento en el que solo los más valientes se atrevían a defender sus ideales.

Através de las páginas de esta obra, se edifica a los niños sobre las Hermanas Mirabal, mujeres excepcionales que desafiaron la opresión y la dictadura en busca de un mundo más equitativo y justo.“Esa fuerza y resistencia debe ser contada siempre, de modo que su ejemplo sea recordado no solo por los que conocemos la historia, sino también como parte de la formación inicial de nuestros niños”, expresó Garcia de Pereyra.

El evento contó con la presencia de destacadas personalidades, tales como Samuel Pereyra, administrador del Banco de Reservas; y las miembros activos de la Junta Directiva de la Fundación Hermanas Mirabal: Camila Minerva Rodríguez,nieta de Minerva Mirabal, y María Teresa Albaine, nieta de María Teresa Mirabal; así como Raynelda Calderón, la escritora del cuento, y Taína Almodóvar, la ilustradora.

Camila Minerva expresó con emoción: “Con este libro se ofrece una herramienta más para seguir educando en valores a nuestra juventud y continuar la lucha de las Hermanas Mirabal por un país más justo, y es que con sus alas nuestras mariposas cuentan una historia universal de justicia, de democracia, de igualdad, y una historia de lucha que usa como armas el amor y el sueno de una patria compartida”.

Raynelda Calderón, autora del cuento, expresó que este libro tiene como objetivo que los lectores conozcan la historia de estas heroínas y se inspiren en su coraje para luchar por lo que creen y defender los derechos de todos. Su expectativa es que “El poder de las mariposas” sea una fuente de inspiración constante para que, al igual que las Hermanas Mirabal, nadie se rinda en la lucha por la libertad, la igualdad y la justicia.

“En Padre las Casas, el municipio donde crecí, llegué a escuchar algo sobre las Hermanas Mirabal que había mandado a matar Trujillo. Pero solo eso. Ni mi mama ni mis abuelos ni en la escuela me contaban nada más. En esa época allá no había biblioteca ni los recursos que hay ahora. Por eso me animé a escribir un libro sobre ellas: el libro que me hubiera gustado poder leer cuando era niña. Gracias al Voluntariado Banreservas, por haber confiado en mí”, dijo.

Taína Almodóvar, ilustradora del libro, considera un honor ser parte de este proyecto sobre estas valientes mujeres que lucharon por los derechos de la mujer: Patria, Minerva y María Teresa Mirabal.

La puesta en circulación del libro El poder de las mariposas se efectuó en el contexto de la tercera Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Santo Domingo, en Ágora Mall. Allí, el Voluntariado Banreservas tiene una serie de actividades destinadas a la niñez.

El jueves 28 de este mes “Cuentacuentos” con Raynelda Calderon, de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. y “Conoce a Educlic”, de 9:30 a.m. a 8:00 p.m. El viernes 29, regresará “Conoce a Educlic”, que estará disponible hasta el domingo 01 en ese mismo horario.

El sábado 30, habrá un “Cuentacuentos”, de 2:30 a 3:15 p.m., con Taína Almodóvar. Esta actividad con la autora se realizará nueva vez el domingo 01, de 9:30 a 10:15 a.m. y de 2:30 a 3:15 p.m.

Ilustrar el heroísmo

Raynelda Calderón es una escritora dominicana con un doctorado en Liderazgo en educación superior y autora de libros infantiles, tales como: Las historias de Mamá Tingo, María Montez y las hermanas Mirabal: de Orugas o Mariposas.

Mientras que Taína Almodóvares una ilustradora y artista dominicana, creadora de La Menina Dominicana 2023 y Premio de Arte y Literatura, otorgado por la Embajada de República Dominicana ante el Reino de España.

