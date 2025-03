¡Voten el Código Penal!

Al parecer, todas las condiciones están dadas para que esta vez los legisladores se aboquen a conocer y aprobar el proyecto de Código Penal. Actualmente circulan tres propuestas que están siendo estudiadas por las respectivas comisiones especiales y se percibe en el ambiente legislativo que hay un consenso en cuanto a que no se debe postergar por más tiempo la aprobación de este tan debatido instrumento jurídico.

Es innegable que nuestro país ha avanzado significativamente en el fortalecimiento de su sistema de justicia, para muestra basta citar un solo ejemplo. En los últimos cuatro años hemos logrado construir la confianza en que contamos con un Ministerio Público independiente, no solo de discurso, sino que por iniciativa y dirección del presidente Abinader, se sometió al Congreso Nacional una reforma constitucional para fines de, entre otros puntos no menos importantes que incluyó la convocatoria, modificar el mecanismo de escogencia del Procurador General de la República, de manera que este funcionario sea designado por el Consejo Nacional de la Magistratura, otorgando a este proceso un mayor nivel de transparencia y participación. Sin embargo, para hacer efectivo el trabajo del Ministerio Público, órgano decisivo en el combate a la criminalidad y la corrupción, la sociedad precisa de un marco jurídico adaptado a las nuevas formas en que se manifiestan los delitos, no un instrumento anacrónico y obsoleto como el que tenemos ahora.

En derecho existe un principio que reza: ¨No hay crimen ni delito sin ley previa¨, de manera que es de máxima importancia la introducción de los tipos penales que se consignan en el proyecto, como es el feminicidio, la corrupción, el sicariato, genocidio, acoso, entre otras manifestaciones delictivas que no están contempladas en el Código Penal actual, así como el aumento de las penas, herramientas indispensables para combatir la violencia y la criminalidad.

El Congreso tendrá en esta legislatura una gran agenda por desarrollar. Están pendientes de conocerse proyectos como la ley de contrataciones públicas, reforma del Código Laboral, el proyecto de crea el Ministerio de Justicia, entre otros proyectos. Y por otro lado y no menos importante, el Senado se encuentra en proceso de la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas. No obstante, entiendo que la prioridad en esta legislatura debería estar centrada en la aprobación del Código Penal.

Reitero lo manifestado en un artículo que escribí sobre este tema en julio 28, 2023, el sistema de justicia exige y necesita para su mejor funcionamiento el conocimiento y aprobación del Código Penal. Aunque habrá sectores disgustados, los legisladores deben dejar de lado los aspectos que impiden su aprobación en beneficio de aquellos que están más que consensuados por la mayoría y que permiten llevar adelante la pieza. Insistir en la postergación seguirá provocando lo que se ha tratado de evitar con la nueva propuesta, la obsolescencia de su articulado en un mundo cada vez más cambiante. Sin un Código Penal adaptado conforme a los nuevos tiempos, es imposible alcanzar una verdadera protección de los intereses de la sociedad.

“Un gran poder, conlleva una gran responsabilidad”. Legisladores, ustedes tienen el poder. ¡Voten!