Voto automatizado sigue siendo un tema conflictivo

El voto automatizado sigue siendo tema de confrontación entre partidos y la Junta Central Electoral (JCE) a 11 días de las elecciones y llevó a que no se concluyera una reunión técnica en la que se conocía el protocolo para el control de calidad de la identificación de los 9,757 equipos.

En el encuentro, delegados de la Fuerza del Pueblo (FP) y aliados plantearon que se puedan verificar los números de las máquinas a usarse en cada colegio, lo que generó una discusión por cerca de una hora con el director de Informática, Miguel Ángel García, y el abandono del delegado técnico del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Bienvenido Casado, y de otras organizaciones aliadas.

En la reunión, celebrada la tarde del lunes, estuvo el representante de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), Fritzgerald Jean, y el objetivo era revisar el protocolo de personalización de los kits del voto automatizado que se usarán en 18 demarcaciones.

Al respecto, el delegado técnico de la FP, Fernando Fernández, dijo que el disgusto del PLD se debió a que plantearon verificar los seriales de las máquinas en cada colegio el mismo día de las votaciones y que la JCE transmita a los partidos la hora que inició cada votación desde los equipos junto al boletín cero.

Indicó que pidieron que cuando se encienda una máquina saliera en la pantalla su número para que los técnicos verificaran que es el mismo asignado, pero la JCE alega que si se hace ahora la serie cambiará porque se tocaría el software y ya gran parte de los equipos están clonados. “La importancia es que sí tenemos ese número asignado al colegio hay poca posibilidad de que alguien llene esa máquina y dar ciertos niveles de garantía”, expresó Fernández, al indicar que estas medidas de seguridad no se implementaron en las primarias del 6 de octubre pasado.

Mientras que Juárez Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), aliado a la FP, declaró que solo querían plantear sus preocupaciones sobre los niveles de seguridad que la JCE ha dicho tiene el voto automatizado. Advirtió que sería catastrófico para el proceso que no se se implementen las sugerencias de IFES.

De su lado, Robert Arias, delegado técnico del Partido Revolucionario Moderno (PRM), se mostró a favor de verificar los seriales porque eso agrega más transparencia al proceso electoral.

Versión PLD

Danilo Díaz, delegado del PLD, explicó que Casado abandonó la reunión porque la FP quería desconocer procedimientos ya establecidos y volver hacia atrás sobre lo mismo “de una forma que no era respetuosa para la propia junta”. Dijo que entendió que estaba perdiendo tiempo y se indignó por la conducta de los opositores, “que no era de aportar, que es el propósito de esas reuniones, sino de enfrentar y confrontar”.