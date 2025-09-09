Vuelta a España: protestas propalestinas dejan neutralizada la 16ª etapa

Vuelta a España: protestas propalestinas dejan neutralizada la 16ª etapa

La decimosexta etapa de la Vuelta a España, que se disputa este martes entre Poio y Mos Castro de Herville, ha sido neutralizada a 8 km de meta a causa de las protestas por Gaza que se han producido por la participación del equipo Israel–Premier Tech en la ronda ciclista.

Cientos de personas han secundado las protestas convocadas por el colectivo Galiza por Palestina para denunciar la invasión militar de Israel en el territorio ocupado de Gaza, al paso por Pontevedra de la caravana ciclista de la Vuelta, con el clamor de «No es una guerra, es un genocidio».

Protestas por la participación del equipo Israel–Premier Tech

La prueba deportiva, cuya decimosexta etapa ha salido de Combarro (Poio), no ha logrado esquivar las movilizaciones que se están sucediendo por toda España por la participación del equipo Israel–Premier Tech.

En el caso de la ciudad de Pontevedra, donde la convocatoria ha tenido mayor respaldo, los manifestantes se han concentrado en dos puntos, en el puente de A Barca y en la rotonda de la calle Manuel del Palacio, ambos plagados de banderas palestinas.

Gritos como «No es una guerra, es un genocidio», pero también, «Las niñas de Gaza no son una amenaza», además de «El sionismo es terrorismo» o «Israel asesina, La Vuelta patrocina» se han sucedido a medida que el pelotón pasaba por las inmediaciones de los concentrados.

Abucheos y silbidos

Las protestas se han desarrollado sin incidentes, si bien la comitiva de La Vuelta ha tenido que aguantar abucheos y silbidos, especialmente al paso de los vehículos del equipo israelí.

Un amplio despliegue de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional ha estado controlando en todo momento a los manifestantes para impedir interrupciones.

«Debido a una protesta que está bloqueando la carrera, el ganador de etapa y los tiempos para la clasificación general se decidirán a 8 kilómetros para la línea de meta», ha dicho al final la organización de la Vuelta.

Anteriormente, las fuerzas de seguridad retiraron un árbol atravesado en la carretera en el ascenso al Alto de Groba.

