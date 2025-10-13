Vuelve el fenómeno de La Niña: los nuevos enfrentamientos que tendrá el clima hasta 2026

El fenómeno climático La Niña ha regresado, y con él, las condiciones que históricamente han provocado lluvias torrenciales e inundaciones en República Dominicana. Además, el evento traerá temperaturas más frías de lo habitual en gran parte del país, según informó el analista meteorológico Jean Suriel.

Suriel explicó que La Niña se extenderá hasta febrero o marzo de 2026, antes de dar paso a una fase neutral, caracterizada por períodos de mayor humedad y lluvias frecuentes en el territorio nacional.

De acuerdo con el experto, La Niña es un fenómeno natural que se origina cuando las aguas del océano Pacífico ecuatorial se enfrían más de lo normal, lo que altera los vientos y la circulación del aire en la atmósfera. Estos cambios generan efectos indirectos en la región del Caribe.

Asimismo, señaló que durante este fenómeno, la región caribeña recibe la incidencia de más sistemas frontales y masas de aire polar, debido a que La Niña modifica la corriente de chorro polar, lo que permite que los frentes fríos alcancen con mayor facilidad al país.

En cuanto a las temperaturas, Suriel advirtió que las zonas montañosas serán las más frías, especialmente Valle Nuevo, donde podrían registrarse mínimas de entre -7°C y -8°C en los próximos meses, y en el Pico Duarte, donde se esperan temperaturas bajo cero desde noviembre.

