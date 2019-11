Vuelven protestas Haití para exigir renuncia de Moise

Varios miles de personas se manifestaron ayer en las calles de Puerto Príncipe y en otras ciudades de Haití para exigir la salida del presidente Jovenel Moise del poder.

Las movilizaciones se reanudaron tras unos días de descanso durante los cuales la oposición utilizó la estrategia de las barricadas para bloquear calles y barrios, especialmente en la región metropolitana, para mantener paralizadas todas las actividades, como viene ocurriendo desde mitad de septiembre.

La manifestación de Puerto Príncipe comenzó en el aeropuerto de Carrefour, protestas a la que se fueron sumando ciudadanos en su recorrido hacia Pétion-Ville en una marcha durante la cual sonó música popular, que se mezcló con consignas hostiles a la actual administración, considerada incapaz de continuar manejando el país. Aunque la manifestación fue pacífica, a lo largo de la ruta los manifestantes prendieron fuego a las barricadas.

En Puerto Príncipe la ciudadanía respondió en particular a la convocatoria de una manifestación del actor Mathias Dandor, mientras que las ciudades de Miragoane, Jacmel y Cap-Haitien también fueron escenario de protestas con el objetivo de exigir la partida de Jovenel Moise.

Unas pocas horas antes de que arrancara la manifestación en la capital, varios partidos y organizaciones de la oposición firmaron en Puerto Príncipe un acuerdo político para sentar las bases de un eventual gobierno de transición si se produce la renuncia de Moise, que hasta ahora no ha dado muestras de que vaya a abandonar el poder.

“Tras la partida del presidente de la República, será sustituido por un juez del Tribunal de Casación. Y el parlamento quedará automáticamente obsoleto”, dice el informe de este acuerdo político, que anuncia un gran avance de cara a organizar la transición.

Este acuerdo se alcanzó después de acaloradas discusiones que se han desarrollado desde el viernes por parte de varias organizaciones, entre ellas Passerelle, el Foro Patriótico, Mache Kontre y la Alternativa Consensual para la Refundación de Haití, así como la oposición institucional, que son las principales plataformas participantes en este encuentro, denominado la Mesa de Concertación para una Entendimiento sobre la Transición.

Me Lemete Zephyr, jefe de Passerelle, promotor de la reunión, informó de que una comisión compuesta por siete miembros, cinco de las entidades signatarias y dos de la sociedad civil, se encargará de definir los criterios para la selección del presidente, del Primer Ministro y de los Ministros.

En los próximos días se creará una estructura de control para este Gobierno de transición, y las discusiones continuarán para finalizar la hoja de ruta para reemplazar a Jovenel Moise, según la oposición. Estas conversaciones se centraron en modo de un posible gobierno de transición, que concierne directamente a figuras de presidente y primer ministro.