Waldo Ariel señala desempleo médico como reto por resolver en el sector salud

Waldo Ariel, presidente del Colegio Médico Dominicano

Pese a los avances logrados por el Gobierno del presidente Luis Abinader en algunos aspectos del sector salud, aún persisten grandes brechas por cerrar.

Así lo afirmó el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, quien señaló que entre estos retos figuran erradicar la falta de empleo para los médicos, lograr un incremento salarial y garantizar pensiones dignas.

«Todos sabemos que se han inaugurado varios hospitales, se han remozado varios hospitales, pero todavía tenemos déficit de personal. Hay muchos médicos desempleados, no sabemos cómo el Gobierno se va a hacer para responder a la necesidad de tantos médicos desempleados que hay actualmente», pronunció Waldo Ariel.

Te puede interesar: “Un médico privado gana 30 mil, uno público 72 mil”: Clemente Terrero habla de brecha salarial en salud

El galeno, además, instó a revisar la Ley 87-01, que rige la Seguridad Social, y abogó por un aumento en el pago por consultas médicas, que actualmente se mantiene en 500 pesos, monto que calificó como insuficiente.

Waldo Ariel Suero ofreció estas declaraciones la mañana de este martes durante una rueda de prensa, en la que también anunció la feria hipotecaria para médicos, que se celebrará del 17 al 23 de agosto.

