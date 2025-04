Waldo Ariel Suero explica el impacto de la política migratoria en hospitales y su postura médica

El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, reafirmó su apoyo a las medidas del gobierno dominicano para controlar la atención médica a extranjeros en los hospitales, sin embargo puntualizó algunos puntos que deben ser revisados.

Destacó que estas acciones deben complementarse con un mayor control en la frontera, a fin de evitar un «círculo vicioso» que permita el regreso de personas indocumentadas al sistema hospitalario.

«Si usted quiere evitar que una embarazada llegue al hospital, tome medidas en la frontera. El problema está tanto en los ilegales que ya viven aquí como en los que cruzan la frontera,» afirmó el galeno en una entrevista en el programa Uno+Uno de Telesistema canal 11, conducido por los periodistas Millizen Uribe y Adalberto Grullón.

Además, enfatizó que no todo extranjero califica para ser repatriado, dado que las condiciones de salud de cada persona deben evaluarse cuidadosamente.

Crítica a la falta de consulta médica especializada

Entiende que el protocolo de atención implementado por el gobierno debería haber sido consultado con las sociedades médicas especializadas, incluyendo ginecoobstetricia, infectología y pediatría. «Es fundamental considerar la opinión de los expertos en temas como el impacto en neonatos y pacientes con condiciones de salud graves,« explicó, sugiriendo que ciertas decisiones podrían empeorar la salud de los afectados durante traslados prolongados.

Waldo Ariel Suero habla de agentes de migración en búsqueda de haitianos indocumentados/ Foto Elieser Tapia

Efectos del protocolo en hospitales y pacientes

Según el presidente del gremio de la salud, la implementación del protocolo ya ha reducido la presencia de pacientes extranjeros en los hospitales hasta en un 70%.

Sin embargo, advirtió que esto podría generar un riesgo sanitario si personas con enfermedades infecciosas o condiciones crónicas evitan buscar atención médica por temor a ser repatriadas. «Muchos pacientes hipertensos o con dengue podrían quedarse en casa y fallecer por no recibir tratamiento a tiempo,» alertó.

Waldo Ariel Suero habla de los agentes de migración en búsqueda de haitianos indocumentados/ Foto Elieser Tapia

En una reunión con autoridades como Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud, y el director de Migración, Suero reiteró que es necesario equilibrar las medidas migratorias con el enfoque médico, priorizando casos de salud urgentes. «Estas son posturas médicas, no políticas. Incluso las propias autoridades han mostrado estar de acuerdo,» concluyó.