Wally Brewster: “La situación de Haití no se resolverá por arte de magia”

Wally Brewster: “La situación de Haití no se resolverá por arte de magia”

El exembajador de Estados Unidos en la República Dominicana, James “Wally” Brewster, expresó su preocupación por la crisis en Haití y por el rumbo de la política exterior estadounidense.

Brewster calificó la situación haitiana como “cada vez peor”, y afirmó que no se resolverá por arte de magia, sino con el esfuerzo conjunto de la comunidad internacional.

“Hay que seguir fomentando soluciones, pero también le corresponde al gobierno haitiano poner de su parte”, señaló durante una entrevista este miércoles en el programa El Despertador, del Grupo SIN.

El diplomático recordó que su relación con el país se remonta a más de 30 años, por lo que sus visitas siempre tienen un componente personal. “Vengo a ver amigos, clientes… República Dominicana siempre será mi segundo hogar”, expresó.

Al referirse al gobierno actual de Estados Unidos, Brewster fue enfático: “Es una administración diferente a lo que fue su primer mandato, y no del todo positiva”. Lamentó que los valores que históricamente definieron a EE.UU., como el respeto a los derechos humanos, estén desapareciendo. “Nos sentimos consternados”, dijo.

Finalmente, advirtió que ese cambio de enfoque será determinante en las relaciones internacionales que mantiene Estados Unidos, especialmente en la región.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

Publicaciones Relacionadas

Wally Brewster: “La situación de Haití no se resolverá por arte de magia”
Wally Brewster: “La situación de Haití no se resolverá por arte de magia”
3 septiembre, 2025
En vivo: Luis Abinader encabeza prueba dinámica de línea 2C del Metro
En vivo: Luis Abinader encabeza prueba dinámica de línea 2C del Metro
3 septiembre, 2025
Interceptan a 191 migrantes de Haití en una lancha en el Atlántico  
Interceptan a 191 migrantes de Haití en una lancha en el Atlántico  
3 septiembre, 2025
El PRM como partido gobernante
El PRM como partido gobernante
3 septiembre, 2025
Informe sobre crisis en Haití ya está listo
Informe sobre crisis en Haití ya está listo
3 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, martes 02 de septiembre de 2025

Edición impresa, martes 02 de septiembre de 2025

Escritores dominicanos relatan sobre García Márquez

Escritores dominicanos relatan sobre García Márquez

Clamando en el desierto

Clamando en el desierto

Encuentro para dar a conocer bondades de vehículo de lujo

Encuentro para dar a conocer bondades de vehículo de lujo

Un simposio y un libro que reivindican el liderazgo femenino

Un simposio y un libro que reivindican el liderazgo femenino

Época borrascosa

Época borrascosa

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo