Wally Brewster: “La situación de Haití no se resolverá por arte de magia”

El exembajador de Estados Unidos en la República Dominicana, James “Wally” Brewster, expresó su preocupación por la crisis en Haití y por el rumbo de la política exterior estadounidense.

Brewster calificó la situación haitiana como “cada vez peor”, y afirmó que no se resolverá por arte de magia, sino con el esfuerzo conjunto de la comunidad internacional.

“Hay que seguir fomentando soluciones, pero también le corresponde al gobierno haitiano poner de su parte”, señaló durante una entrevista este miércoles en el programa El Despertador, del Grupo SIN.

El diplomático recordó que su relación con el país se remonta a más de 30 años, por lo que sus visitas siempre tienen un componente personal. “Vengo a ver amigos, clientes… República Dominicana siempre será mi segundo hogar”, expresó.

Al referirse al gobierno actual de Estados Unidos, Brewster fue enfático: “Es una administración diferente a lo que fue su primer mandato, y no del todo positiva”. Lamentó que los valores que históricamente definieron a EE.UU., como el respeto a los derechos humanos, estén desapareciendo. “Nos sentimos consternados”, dijo.

Finalmente, advirtió que ese cambio de enfoque será determinante en las relaciones internacionales que mantiene Estados Unidos, especialmente en la región.