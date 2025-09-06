Wander Franco denuncia robo de un millón de pesos en hotel de Sosúa y asegura estar siendo vigilado

Wander Franco denuncia robo de un millón de pesos en hotel de Sosúa y asegura estar siendo vigilado

El pelotero de Grandes Ligas, Wander Franco, denunció a través de un live en Instagram que le robaron un millón de pesos mientras se hospedaba en un hotel en Sosúa, provincia Puerto Plata. Según explicó, llevaba consigo dos millones de pesos y expresó la posibilidad de ser vigilado.

“En Sosúa me roban un millón de pesos, tenía dos millones de pesos ahí. Me estaban atoriando desde hace días, desde que yo salgo a las 5:00 o a las 6:00 de la mañana a entrenar para la playa, nada más hago yo salir y entran para acá”, relató el jugador.

Franco indicó que llevará el caso a las autoridades para que se investigue el hecho. “Al jefe de aquí, vamos a tirarle para que me busque ese dinero”, agregó.

El pelotero señaló además que está recurriendo más a las redes sociales para que sus seguidores comprendan su situación y la imagen que circula de él, la cual aseguró “no es”.

Se recuerda que el excampocorto de los Rays, fue declarado culpable en junio pasado de abuso sexual de un menor y recibió una pena de prisión suspendida de dos años. Para evitar la cárcel, un informe indicó que debe cumplir con varias condiciones impuestas por un juez, incluyendo no acercarse a menores con intenciones sexuales. La decisión puede ser apelada por dos tribunales superiores.

Franco, de 24 años, no ha jugado con el club de Tampa Bay desde el 12 de agosto de 2023, un día después de que publicaciones en redes sociales indicaran su presunta relación con una niña de 14 años, que comenzó en diciembre de 2022, cuando el infielder tenía 21 años.

