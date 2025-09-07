Wander Franco niega versión de abogado sobre dinero robado en Sosúa: “Eso es falso”

El pelotero de Grandes Ligas, Wander Franco, negó las declaraciones ofrecidas por el abogado Teodosio Jáquez, quien habría informado que el jugador tenía en su poder el dinero denunciado como robado en un hotel de Sosúa, provincia Puerto Plata.

“Esas declaraciones que Jáquez está diciendo, mi exabogado, son absolutamente falsas. No se han podido comunicar conmigo, no me han devuelto el dinero, todo eso es falso, mi gente. Ya él no es mi abogado, hace días que lo hubiese despachado”, afirmó el deportista en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

Se recuerda que Franco denunció en un live de la misma red social que le robaron un millón de pesos de los dos que tenía guardados en su habitación. Según relató, sospecha que estaba siendo vigilado:

“En Sosúa me roban un millón de pesos, tenía dos millones de pesos ahí. Me estaban atoriando desde hace días, desde que yo salgo a las 5:00 o a las 6:00 de la mañana a entrenar para la playa, nada más hago yo salir y entran para acá”.

El jugador adelantó que llevará el caso a las autoridades para que se realicen las investigaciones correspondientes. También señaló que está recurriendo a las redes sociales como medio de comunicación con sus seguidores para explicar su situación y aclarar la imagen que circula de él.

Antecedentes judiciales

Franco, de 24 años y excampocorto de los Rays de Tampa Bay, fue declarado culpable en junio pasado de abuso sexual de un menor, recibiendo una condena suspendida de dos años de prisión. Para evitar la cárcel, debe cumplir varias condiciones impuestas por un juez, entre ellas no acercarse a menores con intenciones sexuales. La decisión aún puede ser apelada por tribunales superiores.

El pelotero no juega con el club desde el 12 de agosto de 2023, un día después de que circularan publicaciones en redes sociales sobre su presunta relación con una niña de 14 años.

