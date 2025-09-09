VIDEO: Wander Franco recibe asistencia médica tras crisis, según la Policía

La Policía Nacional informa que en horas de la madrugada de este martes 9 de septiembre del 2025, miembros de la institución prestaron asistencia en Baní, Peravia, a los familiares del pelotero de Grandes Ligas Wander Franco, quienes solicitaron apoyo en un momento delicado relacionado con la salud mental del joven atleta.

«En ningún momento se produjo arresto ni acción policial de carácter represivo. Por el contrario, nuestros agentes se limitaron a brindar colaboración a su padre, Wander Franco padre, y demás familiares, en coordinación con un equipo médico que acompañaba la situación», indicó la entidad en un comunicado.

Puede leer: Wander Franco niega versión de abogado sobre dinero robado en Sosúa: “Eso es falso”

Gracias a la rápida intervención conjunta, el pelotero pudo recibir atención profesional oportuna y fue trasladado a un centro de salud privado en Santo Domingo, donde recibe los cuidados correspondientes.

La Policía Nacional reitera su compromiso de actuar siempre con respeto y sensibilidad en los casos que involucran la salud de los ciudadanos, velando por la seguridad y el bienestar de las familias dominicanas.

Síguenos como periodicohoyrd