Wander Franco: tips para comunicar sobre el caso desde un enfoque en Derechos Humanos

Con el interés de brindar a nuestros lectores las herramientas comunicacionales adecuadas para tratar el tema Wander Franco partiendo de un enfoque de respeto a los Derechos Humanos, Hoy Digital, ha entrevistado a la psicóloga clínica, Nisaly Brito, quien nos comparte algunos tips para abordar el caso de la manera adecuada, sin discriminar ni revictimizar a las víctimas.

1. Centrarnos en que todos somos parte del Estado y por ende debemos jugar un rol importante en la protección de los Derechos Humanos (DDHH).

2. Comprender que se trata de una adolescente y como tal es un ente de derecho, necesita de todas las garantías y tutela legal que el Estado le pueda brindar.

3. Hay que evitar seguir compartiendo su foto, tanto la de la niña como la de la madre, para no revictimizarla y sobre todo, proteger el derecho a la intimidad y privacidad de ambas.

4. Evitar normalizar la cosificación de la mujer; se está violando un derecho; de eso se debe hablar, no de lo bien que luce o de sus atributos.

5. Confiar en que las autoridades dominicana harán su labor, que están debidamente entrenada y velarán por hacer cumplir sus derechos; protegiéndola, reduciendo el morbo y los juicios de valor.

6. Evitar normalizar una relación de poder entre un adulto y una niña.

7. Evitar reproducir la música hipersexualidad que normaliza las relaciones de abusos, la promiscuidad, la cosificación de la mujer.

La profesional de la Psicología planteó que es buen momento para cambiar patrones culturales que no son adecuados, que normalizan el inicio temprano de las relaciones sexuales, es buen momento para pensar en la regulación de la música con mensajes negativos, que ponen en desventajas a las mujeres, criminalizando a las víctimas.

«El papá y la mamá tienen responsabilidad penal en este caso. Hay indicadores de desprotección a los que la ciudadanía debe estar pendiente para velar por la protección de las niñas: no es normal que una niña consuma alcohol, no es normal que salga con una persona mayor de edad, no es normal que piense que solo puede salir adelante vendiendo su cuerpo», explicó la experta en Derechos Humanos y lenguaje con perspectiva de género.

También podría leer: Video: Wander Franco asegura todo está en manos de Dios