Warren Buffett sorprende a los accionistas al anunciar que se retira a finales de año

El inversionista Warren Buffett sorprendió a una arena llena de sus accionistas el sábado al anunciar que quiere retirarse a fin de año.

Buffett dijo que recomendará a la junta directiva de Berkshire Hathaway que Greg Abel se convierta en CEO a fin de año.

“Creo que ha llegado el momento en que Greg debería convertirse en el director general de la compañía a fin de año”, expresó Buffett.

Abel es el sucesor designado de Buffett desde hace años y ya gestiona todos los negocios no relacionados con seguros de Berkshire. Pero siempre se asumió que no tomaría el control hasta después de la muerte de Buffett. Anteriormente, el inversionista de 94 años siempre había dicho que no tenía planes de retirarse.

Buffett dio la noticia al final de un período de preguntas y respuestas de cinco horas y no respondió nada al respecto. Dijo que los únicos miembros de la junta que sabían que esto se avecinaba eran sus dos hijos, Howard y Susie Buffett. Abel, que estaba sentado junto a Buffett en el escenario, no tuvo advertencia.

Muchos inversores creen que Abel hará un buen trabajo dirigiendo Berkshire, pero queda por ver qué tan bueno será invirtiendo el efectivo de la empresa. Buffett también lo respaldó el sábado al comprometerse a mantener su fortuna invertida en la compañía.

“No tengo intención —cero— de vender una sola acción de Berkshire Hathaway. Eventualmente, la regalaré», dijo Buffett. “La decisión de mantener cada acción es una decisión económica porque creo que las perspectivas de Berkshire serán mejores bajo la gestión de Greg que bajo la mía”.

Miles de inversores en la arena de Omaha dieron a Buffett una prolongada ovación de pie después de su anuncio en reconocimiento a sus 60 años liderando la compañía.

Buffett advierte que los aranceles de Trump son perjudiciales

Anteriormente, Buffett advirtió el sábado sobre las terribles consecuencias globales de los aranceles del presidente Donald Trump mientras decía a los miles de inversores reunidos en su reunión anual que “el comercio no debería ser un arma” pero “no hay duda de que el comercio puede ser un acto de guerra”.

Buffett dijo que las políticas comerciales de Trump han aumentado el riesgo de inestabilidad global al enfurecer al resto del mundo.

“Es un gran error en mi opinión cuando tienes 7.500 millones de personas que no te quieren mucho, y tienes 300 millones que se jactan de lo bien que les ha ido”, afirmó Buffett al abordar el tema que estaba en la mente de todos al inicio de la reunión de accionistas de Berkshire Hathaway.

Aunque Buffett dijo que lo mejor es que el comercio esté equilibrado entre los países, no cree que Trump lo esté haciendo de la manera correcta con sus aranceles generalizados. Dijo que el mundo será más seguro si más países son prósperos.

“Deberíamos estar buscando comerciar con el resto del mundo. Deberíamos hacer lo que hacemos mejor y ellos deberían hacer lo que hacen mejor”, expresó.

Estados Unidos ha pasado por cambios revolucionarios desde su nacimiento y la promesa de igualdad para todos, que no se cumplió hasta años después, dijo Buffett. Pero nada de lo que está sucediendo hoy ha cambiado su optimismo a largo plazo sobre el país.

“Si fuera a nacer hoy, simplemente seguiría negociando en el útero hasta que dijeran, ‘podrás estar en Estados Unidos’”, dijo Buffett.

La agitación del mercado no crea grandes oportunidades

Buffett dijo que simplemente no ve muchas inversiones a precios atractivos que entienda en estos días, por lo que Berkshire está sentado sobre 347.700 millones de dólares en efectivo, pero predijo que algún día Berkshire será “bombardeado con oportunidades para las que estaremos contentos de tener el efectivo”.

Agregó que la reciente agitación en los mercados que generó titulares después del anuncio de aranceles de Trump el mes pasado “realmente no es nada”. Desestimó la reciente caída en el mercado porque ha visto tres períodos en los últimos 60 años de gestión de Berkshire cuando las acciones de su compañía se redujeron a la mitad. Citó cuando el promedio industrial Dow Jones pasó de 240 a 41 el día en que nació en 1930, durante la Gran Depresión, como una caída verdaderamente significativa en los mercados.

“Esto no ha sido un mercado bajista dramático ni nada por el estilo”, aseguró.

Buffett dijo que tampoco ha recomprado ninguna de las acciones de Berkshire este año porque tampoco parecen ser una ganga.

El inversor Chris Bloomstran, quien es presidente de Semper Augustus Investments Group, dijo en la conferencia de inversión de Gabelli el viernes que una crisis financiera podría ser lo mejor para Berkshire porque crearía oportunidades para invertir a precios atractivos.

“Estoy seguro de que está rezando para que la guerra comercial empeore. No lo dirá públicamente, pero Berkshire necesita una crisis. Quiero decir, Berkshire prospera en crisis”, añadió Bloomstran .

La reunión de Berkshire atrae a miles

La reunión atrae a unas 40.000 personas cada año que quieren escuchar a Buffett, incluidos algunos famosos e inversores conocidos. Este año, Hillary Rodham Clinton también asistió. Clinton fue la última candidata que Buffett apoyó públicamente porque él se ha alejado de la política y de cualquier tema controvertido en los últimos años por temor a perjudicar los negocios de Berkshire.

Haibo Liu acampó durante la noche fuera del estadio para ser el primero en la fila el sábado por la mañana. Dijo que le preocupaba que este año pudiera ser la última reunión de Buffett, ya que tiene 94 años.

«Él me ha ayudado mucho”, dijo Liu, quien viajó desde China para asistir. “Realmente quiero expresarle mi agradecimiento”.

Preocupaciones sobre reemplazar a Buffett

La accionista Linda Smith, de 73 años, conoció por primera vez a Warren Buffett y Berkshire Hathaway cuando alquiló una habitación de su hermana, Doris, mientras era estudiante de posgrado en Washington D.C. Smith dijo que Doris regresó de una reunión anual poco después de que Berkshire comprara See’s Candy y le dijo que tenía que comprar las acciones.

Smith no pudo comprarlas de inmediato porque el precio de una sola acción se vendía por alrededor de 3.400 dólares y eso era igual a su ingreso como estudiante de posgrado. Pero tan pronto como consiguió un trabajo después de la universidad, siguió el consejo de su amiga y comenzó a ahorrar para comprar algunas de las acciones que ahora se venden por 809.350 dólares.

A lo largo de los años, Smith estima que probablemente ha asistido a unas 20 reuniones anuales, a menudo llevando a un amigo.

“Realmente me gusta escuchar a Warren Buffett, especialmente este año con todo lo que ha sucedido”, comentó Smith.

Buffett ha dicho durante mucho tiempo que no tiene planes de retirarse porque disfruta demasiado averiguar dónde invertir el dinero de Berkshire. Planea seguir trabajando hasta que muera o quede incapacitado. Pero se mantiene en buena salud a pesar de que usa un bastón, y acortó el período de preguntas y respuestas de la reunión este año por un par de horas.

“Creo que incluso si muere, estos negocios retendrán su valor”, dijo Smith mientras miraba alrededor del salón de exhibiciones de 200.000 pies cuadrados lleno de stands de compañías de Berkshire como el ferrocarril BNSF, el seguro Geico, las paradas de camiones Pilot, las baterías Duracell y muchas otras. “Anticipo que mis acciones bajarán por un tiempo, pero los buenos negocios y las buenas personas volverán”, agregó.

Pero Smith y miles de otros definitivamente extrañarán escuchar la voz de razón de Buffett después de que se haya ido. Él ha liderado Berkshire durante 60 años.

Accionistas como Steven Check, quien dirige Check Capital Management, no están especialmente preocupados por la sucesión porque Abel está probado y los negocios de Berkshire en gran medida se gestionan solos. Buffett ha dicho que Abel podría incluso ser un gerente más práctico que él y obtener más de las compañías de Berkshire.

“Creo que obtendremos un gerente más práctico y eso podría ser algo bueno”, dijo Check. Pero también comentó que Abel sabe que esos gerentes disfrutan de la libertad de dirigir sus negocios y él no va a hacer nada para desanimarlos.