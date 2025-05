Warriors caen ante Timberwolves en apretado duelo sin Curry: ¿Qué les falta para retomar el rumbo?

SAN FRANCISCO (AP) — Incluso con Stephen Curry fuera de combate y Draymond Green en problemas de faltas, los Warriors tenían una ventaja de cinco puntos en el cuarto cuarto y sentían que contaban con buenas oportunidades de tomar la delantera en la serie contra Minnesota.

Hasta que Anthony Edwards y Julius Randle tomaron el control por los Timberwolves en los momentos cruciales.

Edwards encestó un triple desde la línea de fondo con 1:19 minutos por jugar y anotó 36 puntos, Randle logró 24 puntos, 12 asistencias y diez rebotes, y los Wolves vencieron el sábado 102-97 a Golden State para adelantarse 2-1 en su serie de playoffs de segunda ronda.

Jimmy Butler totalizó 33 puntos, siete asistencias y siete rebotes, y Jonathan Kuminga anotó 30 desde el banquillo, pero a los Warriors todavía les faltó el tipo de ritmo que tienen con Curry en la cancha.

“Obviamente, con Steph ahí, exige que dos o tres lo marquen cuando está en la cancha”, dijo Butler. “Cuando no está, no hay margen de error. No puedes cometer errores. No puedes perder el balón. No puedes regalar todas esas cosas. Y luego tienes que hacer los tiros correctos.”

Kuminga atinó 11 de 18 por unos Warriors que buscaron soluciones sin Curry, quien está cuidando una distensión en el tendón de la corva izquierda que se presentó el martes, al inicio del primer encuentro.

El cuarto juego es el lunes por la noche en el Chase Center.

El entrenador de los Warriors, Steve Kerr, enfatizó que su equipo tenía que ganar con defensa, pero su equipo no pudo hacer las paradas clave al final.

Edwards, quien no mostró signos de estar limitado después de torcerse el tobillo izquierdo en el segundo cuarto del segundo duelo, encestó un triple que puso a su equipo adelante con 6:16 minutos por jugar, mientras que Jaden McDaniels hizo otro triple clave con 3:20 restantes.

Randle comenzó con uno de seis y falló sus primeros cuatro intentos de triple antes de conectar a 6:30 del descanso para poner a Minnesota arriba 39-29 y forzar un tiempo muerto de los Warriors. Embocó diez de 23.