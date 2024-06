El carismático cantante y compositor dominicano, Wason Brazobán, celebró su cumpleaños este miércoles, y como es costumbre, su vida y carrera han estado envueltas en una mezcla de talento y polémica.

A lo largo de los años, «El Poeta del Pueblo», como se le conoce, ha sabido tendencia en las redes sociales no sólo por su música, sino también por las controversias que han marcado su trayectoria.

A continuación, recordamos cinco de las más grandes controversias que han creado titulares:

Sus comentarios políticos: Wason Brazobán no ha sido ajeno a expresar sus opiniones sobre la política dominicana.

En varias ocasiones, ha utilizado sus redes sociales para criticar las decisiones del gobierno, lo que ha generado tanto apoyo como rechazo por parte de sus seguidores y de la opinión pública.

La polémica sobre los trapeando y fregando: El cantautor expresó su desacuerdo con respecto a que los hombres realicen tareas domésticas en las redes sociales.

«Todavía no le encuentro lo sensual y romántico a un hombre trapeando y fregando a cada ratos en su casa. El hombre no está para eso, el hombre es proveedor y protector por naturaleza. Un hombre está para estar joseando en la calle buscando el sustento o avance económico de su familia», dijo Brazobán.

«Que lo haga una vez por una emergencia está bien, pero el hombre que está joseando en la calle, no tiene tiempo para esas fregaderas. ¿Qué sensual tiene eso? Yo nunca he visto una mujer tocándose imaginando un hombre fregando», añadió en sus primera declaraciones.

Igualdad de género: Luego, se pronunció sobre la igualdad de género, que según sus propias palabras, lo inventó la clase alta y es responsable de tantos divorcios en la actualidad.

«Desde que la élite inventó la jodia’ igualdad de género, el matrimonio se ha ido a pique. No somos iguales. Por más que jodan, naturalmente no somos iguales hombre y mujer. La mujer tiene capacidades en algunas cosas que el hombre no tiene. El hombre tiene capacidades que la mujer no tiene. Por más que digan, jamás se verá normal la mujer trabajando y el hombre trapeando a cada rato en su casa. Es más, me voy más lejos, la mujer no lo respeta igual», manifestó.

Entre sus tantos planteamientos, confesó ser machista, y aseveró que no se atreve a decirle a una mujer que pague la mitad de la cuenta en una cita y que no se imagina encontrar platos sucios en su casa para tener que lavarlos después de llegar de un concierto.

Pelea en concierto : En julio del 2023, dos mujeres quedaron captadas en video cuando protagonizaron una pela durante un concierto del artista Wason Brazoban, hecho ocurrido este fin de semana en Puerto Plata.

En el audiovisual publicado por el propio músico en su cuenta de la red social Instagram, se muestra a las féminas discutir, en lo que parece ser una discoteca, hasta terminar agarradas del pelo y una encima de la otra.

También se observa a varias personas tratando de impedir la pela.