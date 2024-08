Wason Brazobán llegará el 5 de octubre a Hard Rock Café

El cantautor romántico dominicano Wason Brazobán luego de su exitosa gira por Europa llegará al escenario de Hard Rock Café de Blue Mall en Santo Domingo.

El espectáculo que ofrecerá Wason estará producido por CR Productions a partir de las 9:00 de la noche, donde el artista hará un recorrido de todos sus éxitos musicales para el disfrute de sus seguidores.

Wason Brazobán conocido como el poeta del pueblo presentará un periplo musical de temas como : “ La mujer que a mí me gusta”, “ La mala”, “ Errores que besan rico”, “ No me acostumbro”, “ Tu eres mi reina”, “ El bombón “, entre otros que han llevado a este artista a mantenerse durante 20 años ininterrumpidos en los escenarios nacionales e internacionales.

“Para nosotros como productores de este gran espectáculo estamos seguros que será un éxito por la calidad interpretativa de Wason, ya que es un artista que sabe dominar el escenario con su romanticismo y voz encantadora”. Expresó Claudio Rosado CEO de CR Productions.

Para disfrutar de este evento pueden adquirir sus tickets a través de WWW. Tuboleta.com.do o llamando al teléfono (829)764-6071.