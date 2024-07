Wason Brazobán reacciona al incidente donde fue apuntado con una pistola en Baní

El cantautor dominicano Wason Brazobán respondió este lunes al video viral en redes sociales, donde se le ve siendo apuntado por un hombre desconocido con un arma de fuego durante su presentación en el Parque Central de Baní, provincia Peravia.

El artista indicó a través de una publicación en Instagram que el caso está bajo investigación y que su abogado, Emilio López, está pendiente de todo.

«Buen día, mi gente. Hoy me despierto y veo una imagen mía viral de un tipo apuntándome con un arma en este concierto. Baní es un pueblo hermoso, de gente linda y trabajadora que me ama y respeta mucho. Lamento mucho que una idea loca de alguien empañe una noche tan bella y mágica. YO NO TENGO ENEMIGOS. Por eso no entiendo la actitud de esa persona con el arma. Soy un tipo que anda el país entero libremente y sin seguridad, y lo que recibo es amor», escribió Wason Brazobán junto a un audiovisual que muestra parte de su concierto.

En cuanto al sujeto del arma, el músico manifestó que ya es perseguido por las autoridades correspondientes para que responda ante la justicia.

Además, Wason Brazobán expresó su agradecimiento a las personas que se han preocupado por él.

«Gracias por la preocupación a todos los que me han escrito. ¡Bendiciones!», dijo el originario de Villa Mella, Santo Domingo Norte.

Seguir leyendo:

Hombre apunta con pistola a Wason Brazobán durante concierto en Baní