Wellington Arnaud: Alcantarillado pluvial de la calle 20 representa el fin del abandono en San Pedro de Macorís

Wellington Arnaud, director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), junto con las autoridades de San Pedro de Macorís, dejó inaugurado el sistema de alcantarillado pluvial de la calle Salvador Reyes (antigua calle 20).

El director ejecutivo del INAPA aseguró que el alcantarillado pluvial de la antigua calle 20 representa el fin del abandono de San Pedro de Macorís, dando cumplimiento al compromiso asumido por el presidente Luis Abinader de no dejar nadie atrás.

«En la calle 20, como dicen los cibaeños, era donde la puerca torcía el rabo, pero ya se lo enderezamos», expresó Arnaud, al explicar todos los procesos y los inconvenientes superados para concluir el anhelado proyecto.

Aseveró que casi 29,000 habitantes son beneficiados con la debida recolección de las aguas pluviales, al indicar que ya no tendrán que abandonar sus hogares por el temor a las inundaciones.

Dijo que la obra impacta de manera positiva a los sectores Toconal, Pueblo Nuevo, La Arena, Villa Municipal, Pedro Justo Carrión, Las Flores, Filipina y Miramar, entre otros.

«La propia naturaleza, a través de las lluvias registradas en las últimas horas, fue la responsable de poner a prueba el anhelado alcantarillado pluvial de la calle Salvador Reyes (antigua calle 20), en el municipio cabecera de San Pedro de Macorís, obra que por más de tres décadas era demandada por los residentes de la zona», resaltó.

Wellington Arnaud manifestó que es una satisfacción lograr dotar a los 16 sectores que convergen en la calle 20 de un adecuado sistema de alcantarillado pluvial con la finalidad de fortalecer la calidad de vida de los moradores del entorno.

El funcionario precisó que, si no se recolectaban las aguas pluviales y se disponía de estas adecuadamente, los munícipes de la calle 20 y zonas aledañas seguirían afectados por posibles brotes de enfermedades.

El director ejecutivo del INAPA detalló que, durante la ejecución del proyecto, se rehabilitaron los imbornales existentes en las calle 20 y 10 de Septiembre y se recuperaron ocho pozos filtrantes con una profundidad de 40 pies, la cual se llevó a 125 a los fines de aumentar la capacidad de infiltración.

Destacó, además, que dentro de los trabajos se realizó la rehabilitación integral del sistema de bombeo, incluyendo sustitución y equipamiento de bombas, limpieza general de las cámaras y líneas de impulsión, instalación de un sistema automatizado de recolección de desperdicios sólidos en las cámaras desarenadoras, así como embellecimiento y adecuación estructural de los cárcamos de bombeo.

Arnaud destacó el apoyo y el seguimiento de las autoridades locales como la senadora Aracelis Villanueva; la gobernadora provincial, Yovanny Agustina Núñez de Tavárez; la Alcaldía de San Pedro de Macorís, presidida por Raymundo Ortiz; así como los legisladores que siempre estuvieron pendientes del desarrollo de la obra.

Además, agradeció el acompañamiento de las presidentas de las juntas de vecinos, los empresarios y los residentes de los más de 16 sectores que son favorecidos con el alcantarillado pluvial de la calle Salvador Reyes (antigua calle 20). De su lado, la senadora Aracelis Villanueva y el vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas, Nelson Arroyo, agradecieron al presidente Luis Abinader y al director de Inapa por asumir el compromiso y concluir esta obra, ya que ningún gobierno pasado se había ocupado de ello. En el acto, a petición del director de INAPA se hizo un minuto de silencio en honor a Vicente Sánchez Baret, alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien falleció en el día de ayer.