Avances en agua potable: Wellington Arnaud destaca logros en aniversario de INAPA

Wellington Arnaud

El director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, encabezó una misa de acción de gracias, por motivo del 63 aniversario de la institución, donde ponderó los avances en materia de agua potable y saneamiento.

En el acto religioso, Arnaud reafirmó el compromiso de llevar agua potable, en cantidad y calidad, a todos los dominicanos.

Lee más: Wellington Arnaud plantea la creación de la Autoridad Nacional del Agua como ente rector del sector

Asimismo, agradeció a los colaboradores su dedicación y esfuerzo para que la institución pueda mostrar avances significativos en la mejora de la calidad de vida del pueblo dominicano.

La eucaristía fue oficiada por el párroco David Soriano, en la Catedral Primada de América.

Luego de misa, el director ejecutivo, Wellington Arnaud, y funcionarios de la institución depositaron una ofrenda floral en el Altar de la Patria.

También leer: Wellington Arnaud encabeza «El Gobierno en las Provincias» en Valverde

