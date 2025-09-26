Wellington Arnaud se reúne con comunitarios de Azua

  • Hoy
Wellington Arnaud se reúne con comunitarios de Azua

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, realizó un recorrido por las obras en ejecución en la provincia de Azua para garantizar un servicio de agua potable de calidad en esa demarcación.

En su primera parada, el funcionario se reunió con representantes comunitarios del
distrito municipal Amiama Gómez, a los que escuchó atentamente expresar sus problemas con el preciado líquido.

Arnaud expresó que ya se trabajó en la primera etapa de la obra de construcción del nuevo Acueducto Múltiple Amiama Gómez-Las Yayas y que en el primer trimestre del año entrante se iniciará la segunda fase de este proyecto que beneficiará a las familias de la zona que por tanto tiempo han esperado.

«Tenemos el compromiso de traer una solución definitiva al tema del agua potable, tal como lo prometió nuestro presidente Abinader», expresó.

Asimismo, Arnaud recorrió la obra del nuevo acueducto de Villarpando, la cual brindará agua potable de calidad, en cantidad y con presión a miles de personas.

De igual forma, el director ejecutivo del INAPA inspeccionó la planta de tratamiento de aguas potables y el depósito regulador de Sabana Yegua.

Lee más: Wellington Arnaud

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Publicidad

Temas

Más leídas

Innovación tecnológica con Hisense

Innovación tecnológica con Hisense

Barbas en remojo

Barbas en remojo

Vivir como si jamás se fuera llegar a viej@

Vivir como si jamás se fuera llegar a viej@

Toda la magia de ‘Hogwarts’ en una dona

Toda la magia de ‘Hogwarts’ en una dona

RD saldrá bien con juegos 2026

RD saldrá bien con juegos 2026

Edición impresa, jueves 25 de septiembre de 2025

Edición impresa, jueves 25 de septiembre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo