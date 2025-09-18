Wellington Arnaud supervisa la solución pluvial en San Pedro de Macorís tras 30 años de espera

  • Hoy
Wellington Arnaud supervisa la solución pluvial en San Pedro de Macorís tras 30 años de espera

Wellington Arnaud, director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), supervisó los trabajos de solución pluvial de la antigua calle 20, en San Pedro de Macorís, corrobarando que la obra se encuentra en su etapa final.

El funcionario aseguró que esta obra, esperada por más de treinta años, vendrá a traer salud y calidad de vida a los comunitarios.

«Nos complace realizar obras de esta magnitud, que cambian vidas, impulsadas por nuestro presidente Luis Abinader que se ha empeñado en no dejar a nadie atrás», precisó.

En su rrecorrido, Arnaud habló con residentes de la referida calle, quienes expresaron el gran impacto que desde ya han percibido en su estilo de vida, pues expresaron que sus viviendas y negocios ya no se inundan cuando llueve.

Ramona Díaz, presidenta de la junta de vecinos, expresó su satisfacción de que por fin, luego de tres décadas de solicitudes, protestas y tantas calamidades, ya están viendo la luz al final del túnel, porque la obra se encuentra en su etapa final.

En tanto, el director del INAPA reafirmó que pronto estarán entregando el proyecto, tras precisar actualmente se está reponiendo el asfaltado.

La obra beneficiará, además, los sectores Las Flores, Villa Municipal, El Toconal, Pueblo Nuevo, 10 de Septiembre, Pedro Justo Carrión 1, 2 y 3 y Villa Faro.

El funcionario estuvo acompañado por la gobernadora Yovanis Baltazar; la líder comunitaria Ramona Díaz; el encargado provincial Miguel Gómez; entre otras autoridades.

Avances en agua potable: Wellington Arnaud destaca logros en aniversario de INAPA
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Wellington Arnaud supervisa la solución pluvial en San Pedro de Macorís tras 30 años de espera
Wellington Arnaud supervisa la solución pluvial en San Pedro de Macorís tras 30 años de espera
18 septiembre, 2025
Avances en agua potable: Wellington Arnaud destaca logros en aniversario de INAPA
Avances en agua potable: Wellington Arnaud destaca logros en aniversario de INAPA
12 septiembre, 2025
Ganaderos de SPM están desesperados por el robo de reses
Ganaderos de SPM están desesperados por el robo de reses
11 septiembre, 2025
Arnaud recibe a campeones Trenes del Este de la LND
Arnaud recibe a campeones Trenes del Este de la LND
5 septiembre, 2025
Incendio afecta a embarcaciones en el muelle de Cumayasa, San Pedro de Macorís
Incendio afecta a embarcaciones en el muelle de Cumayasa, San Pedro de Macorís
4 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Dejen funcionar los semáforos, por favor

Dejen funcionar los semáforos, por favor

Edición Impresa, miércoles 17 de septiembre de 2025

Edición Impresa, miércoles 17 de septiembre de 2025

¿Por qué tanto odio e insania?

¿Por qué tanto odio e insania?

Compliance y su impacto en la protección de niñas, niños y adolescentes

Compliance y su impacto en la protección de niñas, niños y adolescentes

La Voz del Paciente RD: Sobre la legalidad del uso de fondos del IDOPPRIL

La Voz del Paciente RD: Sobre la legalidad del uso de fondos del IDOPPRIL

Un cabo suelto

Un cabo suelto

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo