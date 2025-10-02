Wenceel Pérez lideran a los Tigres para vencer a los Guardianes 6-3 y avanzar a la Serie Divisional

Dillon Dingler conectó jonrón en la sexta entrada, Wenceel Pérez impulsó un par de carreras en una séptima entrada de cuatro carreras y los Tigres de Detroit derrotaron a los Guardianes de Cleveland 6-3 el jueves para avanzar a la Serie Divisional de la Liga Americana.

Es la segunda temporada consecutiva que los Tigres ganan una Serie de Comodines como visitantes. Detroit viaja a Seattle para la Serie Divisional con el primer juego el sábado.

Los Marineros, campeones de la División Oeste de la Liga Americana y segundo sembrado, ganaron cuatro de los seis encuentros de la temporada regular contra los Tigres, que fueron el tercer comodín.

José Ramírez impulsó la primera carrera de Cleveland. Los Guardianes, campeones de la División Central de la Liga Americana, estaban 15 1/2 juegos por detrás a principios de julio antes de completar la mayor remontada en la historia del béisbol en una división o liga.

Sin embargo, perdieron fuerza en la serie al mejor de tres, ya que Detroit dio vuelta la página tras registrar el segundo peor récord en las mayores en septiembre (7-17).