Wenceel Pérez lideran a los Tigres para vencer a los Guardianes 6-3 y avanzar a la Serie Divisional

  • A P
Wenceel Pérez lideran a los Tigres para vencer a los Guardianes 6-3 y avanzar a la Serie Divisional

Wenceel Pérez

Dillon Dingler conectó jonrón en la sexta entrada, Wenceel Pérez impulsó un par de carreras en una séptima entrada de cuatro carreras y los Tigres de Detroit derrotaron a los Guardianes de Cleveland 6-3 el jueves para avanzar a la Serie Divisional de la Liga Americana.

Es la segunda temporada consecutiva que los Tigres ganan una Serie de Comodines como visitantes. Detroit viaja a Seattle para la Serie Divisional con el primer juego el sábado.

Puede leer: Lidom busca expandir más series de pelota invernal en Nueva York

Los Marineros, campeones de la División Oeste de la Liga Americana y segundo sembrado, ganaron cuatro de los seis encuentros de la temporada regular contra los Tigres, que fueron el tercer comodín.

José Ramírez impulsó la primera carrera de Cleveland. Los Guardianes, campeones de la División Central de la Liga Americana, estaban 15 1/2 juegos por detrás a principios de julio antes de completar la mayor remontada en la historia del béisbol en una división o liga.

Sin embargo, perdieron fuerza en la serie al mejor de tres, ya que Detroit dio vuelta la página tras registrar el segundo peor récord en las mayores en septiembre (7-17).

A P

A P

Publicaciones Relacionadas

Wenceel Pérez lideran a los Tigres para vencer a los Guardianes 6-3 y avanzar a la Serie Divisional
Wenceel Pérez lideran a los Tigres para vencer a los Guardianes 6-3 y avanzar a la Serie Divisional
2 octubre, 2025
Shohei Ohtani debutará como lanzador en playoffs con los Dodgers en Juego 1 de la NLDS
Shohei Ohtani debutará como lanzador en playoffs con los Dodgers en Juego 1 de la NLDS
2 octubre, 2025
MLB Playoffs: 6 equipos juegan hoy sus partidos decisivos
MLB Playoffs: 6 equipos juegan hoy sus partidos decisivos
2 octubre, 2025
Guardianes y Padres empatan 1-1 en Serie de Comodines de MLB
Guardianes y Padres empatan 1-1 en Serie de Comodines de MLB
1 octubre, 2025
Tarik Skubal impulsa a los Tigres en victoria 2-1 sobre los Guardianes
Tarik Skubal impulsa a los Tigres en victoria 2-1 sobre los Guardianes
30 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Cuando se quiere

Cuando se quiere

Albert Mena: “Llevaba una vida desordenada con mentiras e infidelidades”

Albert Mena: “Llevaba una vida desordenada con mentiras e infidelidades”

La Voz del Paciente RD: La importancia de las alianzas

La Voz del Paciente RD: La importancia de las alianzas

De por sí, el partido no es el problema

De por sí, el partido no es el problema

Atendiendo al llamado de  Emilia Pereyra

Atendiendo al llamado de  Emilia Pereyra

La banca dominicana, clave en el despegue hotelero del turismo nacional

La banca dominicana, clave en el despegue hotelero del turismo nacional

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo