Wessin somete reforma fiscal y tributaria



El diputado nacional y vice-vocero del Bloque PQDC-PRD, Elías Wessin, sometió al Congreso dos proyectos de ley: uno de Reforma Fiscal y Tributaria y el otro de Modernización de la Administración Pública.

Ambas iniciativas son parte del Programa del Modelo Libertario que impulsa la Convergencia PAX, coordinada por el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), con el propósito de ofrecer al país un rumbo de eficiencia, libertad económica y fortalecimiento institucional.

Reforma fiscal

En cuanto al proyecto de Reforma Fiscal y Tributaria, el legisaldor afirmó que “este proyecto plantea una reducción y simplificación de la carga tributaria, elimina distorsiones y fomentando la formalización de la economía”.

Entre sus medidas destacan: reducción del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a personas físicas y jurídicas.

También la eliminación del anticipo del Impuesto Sobre la Renta (ISR), reducción del ITBIS del 18 % al 12 % con tasa única, reforma del IPI y del Impuesto Sucesoral.

La iniciativa, además, contempla la derogación de impuestos distorsivos que afectan la inversión y la competitividad y la creación de un Régimen Unificado Simplificado para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Puede leer: Wessin sugiere rehabilitar hospitales salud mental

Modernizar el Estado

La segunda pieza, sobre Modernización de la Administración Pública, procura establecer un Estado ágil, transparente y eficiente, reduciendo la burocracia, digitalizando los procesos y orientando la gestión pública hacia resultados concretos en beneficio de la ciudadanía.

Este proyecto, afirma el diputado Wessin, se fundamenta en los principios de meritocracia, rendición de cuentas y uso racional de los recursos públicos.

Wessin Chávez afirmó que “esta reforma es indispensable para combatir el despilfarro, reducir la nómina superflua y lograr un Estado más racional orientado a resultados”.