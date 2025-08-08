WhatsApp cambia otra vez: 3 novedades que quizás no notaste

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp incorporó nuevas funciones que modifican el modo en que los usuarios se expresan digitalmente.

Modo mariposa

El modo mariposa en WhatsApp está pensado para quienes sienten afinidad por este animal, ya que permite personalizar la experiencia en la app mediante imágenes generadas con inteligencia artificial y la modificación del color de las burbujas de chat.

Para crear imágenes con inteligencia artificial en WhatsApp utilizando el llamado “modo mariposa”, solo es necesario acceder a Meta AI desde la aplicación, pulsar el ícono del círculo azul y escribir un prompt (instrucción de texto) que describa la imagen que deseas generar.

Esta herramienta permite personalizar tu experiencia en WhatsApp con creaciones visuales únicas, desde fondos con mariposas hasta escenas de fantasía.

Pueden utilizarse para crear escenarios artísticos, retratos personalizados o fondos inspirados en mariposas, directamente desde Meta AI en WhatsApp.

Emojis animados

Los emojis seleccionados para esta primera tanda se transforman en pequeñas animaciones si se los envía de forma individual, sin texto ni otros íconos en el mismo mensaje. El detalle técnico detrás del movimiento es el uso de Lottie, una librería reconocida por permitir animaciones livianas, lo que asegura que la función no sobrecargue el dispositivo ni el uso de datos móviles.

La función no requiere configuraciones extra ni descargas adicionales. Al contar con la versión más actualizada desde Google Play o App Store, los emojis animados deberían mostrarse automáticamente. En caso de no verlos, es posible que la función aún no haya llegado al país o que el dispositivo no esté corriendo la última actualización disponible.

Agregar música en los estados de WhatsApp

Ya no necesitas recurrir a otras apps ni a trucos complicados para agregar música a tus estados de WhatsApp. La plataforma de mensajería incorporó una nueva función que simplifica este proceso y permite añadir canciones directamente desde la app.

Para poner música en los estados de WhatsApp, los usuarios deben seguir este proceso: