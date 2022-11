¿Qué es Whatsapp?

Todos conocemos WhatsApp, que es una aplicación de chat para teléfonos móviles, y que sirve para enviar mensajes de textos y multimedia, hacer llamadas, publicar estados… todo esto entre sus contactos agregados. Esta es de las aplicaciones de mensajería instantánea más usada del mundo. En este 2022 se lanza el Whatsapp Plus. Sin embargo, esta no es una app oficial, por eso no estará en las store de los smartphone.

¿Cómo descargar Whatsapp Plus?

Para poder instalar Whatsapp Plus en tu móvil no será necesario tener instalado la aplicación original.

Instalar APK y asegurarse de activar la opción a fuentes desconocidas en el móvil, la ruta para lograr esto es: Ajustes – Seguridad – Fuentes desconocidas – Aceptar. Finalmente debes ejecutar el archivo APK para que todo funcione correctamente y puedas usar la app.

Ventajas y desventajas

En esta app podrás chatear, enviar fotos, emojis, videos, documentos y archivos pero también tiene cosas que no tiene la versión oficial como cambiar el color de los chats y a la interfaz. Otras ventajas de Whatsapp Plus es que puedes utilizar dos cuentas a la vez.

WhatsApp Plus: ¿Qué hace?

De igual forma se puede personalizar la cuenta añadiéndole mas privacidad, como elegir que contactos te vean en línea y también se podrá cambiar la hora de la ultima conexión.

Además podrás bloquear usuarios mediante huella, código pin o patrón, así mismo se podrá añadir una pregunta de seguridad. También se permite cambiar el ícono de la aplicación por cualquier otro.

Pero no todo es bueno en esta, también tiene sus desventajas. Algunos expertos dicen que esta app no es segura, porque puede presentar un riesgo a tus datos privados. Además la cuenta se puede banear tu cuenta si el Whatsapp detecta el uso la Plus.

Whatsapp original y Whatsapp Plus tiene diferencias, la primera es la app oficial, y en esta no hay duda de la seguridad y privacidad, mas la versión plus al no ser oficial, no te puede garantizar seguridad y privacidad plenamente.