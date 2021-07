WhatsApp ya permite unirse a llamada incluso después de que esta inicie

WhatsApp ha decidido sorprender a todos con su nueva actualización, especialmente a aquellos que querían una mejor interfaz y desarrollo de las llamadas y videollamadas dentro de la plataforma. Por esto, hace unas cuantas semanas la aplicación de mensajería más famosa del mundo anunció la inclusión de una nueva función que permitirá la inclusión de personas a una reunión de WhatsApp, aunque esta ya haya iniciado.

Sin embargo, eran varios los usuarios que se habían quejado en los últimos días, pues no habían podido ver esta actualización en sus celulares, tema que, según el mismo Mark Zuckerberg, WhatsApp “solucionó” hoy.

Por medio de su cuenta de Facebook, el CEO de la famosa compañía de redes sociales anunció que la nueva función estaría disponible desde este 19 de julio en todos los dispositivos móviles, sin importar si cuentan con sistema operativo iOS o Android.

“Hoy lanzamos la función para unirse a las llamadas de WhatsApp. Si te agregan a una llamada grupal o si te pierdes una, puedes unirte en cualquier momento”, escribió Zuckerberg.

Por su parte, desde el blog oficial de WhatsApp explicaron que esta opción no funciona solamente en caso de no poder contestar o no haber notado la llamada, sino que también si se encuentra ocupado y decide rechazarla.

“Hoy presentamos una nueva función que permite que te unas a una llamada grupal, incluso si ya ha comenzado. Esto quita la presión de responder apenas comienza. Además, hace que sean espontáneas y sencillas como una conversación en persona”, indica la nota oficial de la compañía.“Con esta nueva función, si alguien no atiende la llamada cuando suena el teléfono, puede unirse igual más tarde. Además, mientras la llamada siga en curso, puedes salir y volver a entrar cuando quieras”

Asimismo, WhatsApp informa que para poder unirse solo tendrá que ir al historial en la pestaña “Llamadas”. “Puedes tocar las entradas del historial para ver a los participantes. También puedes unirte a llamadas perdidas que estén en curso”, agregó.

¿Cómo unirse a una videollamada grupal entrante?

Según un tutorial que el mismo WhatsApp ofrece, para poder ser parte de una videollamada grupal solo hay que seguir los siguientes pasos:

1. En caso de que sea usted el invitado, la aplicación de WhatsApp le reportará en tiempo real sobre la oportunidad de unirse a una llamada o videollamada por medio de una notificación.

2. Al entrar, tendrá dos opciones: elegir entre no participar en la llamada (para lo cual deberá dar un toque en Ignorar) o dar en Unirme para ingresar a una pantalla que le ofrecerá la información detallada de la reunión.

3. El paso anterior es importante, porque en esta opción podrá ver quiénes son los invitados de la videollamada y así decidir si quiere o no participar con ellos de la misma.

4. En caso de aceptar solo hay que dar nuevamente en Unirme para formar parte de la llamada.

De acuerdo con WhatsApp, dentro de la videollamada también se podrá controlar quien puede o no ingresar a la reunión, esto con la opción de Añadir participante, o incluso enviar una nueva notificación a las personas que ya habían sido invitadas por medio de la opción “Llamar”.

Por último, desde la app recuerdan que, “solo puede haber ocho participantes activos en una llamada al mismo tiempo”, por lo que en caso de haber rechazado una llamada pero querer ser parte de la misma en el futuro, debe asegurarse que el aforo no esté completo o simplemente no podrá participar de ella.